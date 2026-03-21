Digginsová slaví čtvrtý celkový triumf v SP, Tuž dojel v Lake Placid osmý

Mezi muži skončil Jiří Tuž po semifinálovém vyřazení osmý a vybojoval v této sezoně druhé umístění v první desítce po životní druhé příčce v minulém sprintu v Drammenu.
Při absenci jistého držitele velkého i malého glóbu Johannese Hösflota Klaeba z Norska se v posledním sprintu v kariéře dočkal triumfu loučící se Ital Federico Pellegrino. Michal Novák zaběhl v kvalifikaci 46. čas.
Tuž do vyřazovacích jízd postoupil jako devátý a ve svém čtvrtfinále po nástupu ve stoupání nestačil jen na vítěze kvalifikace Lucase Chavanata z Francie. V semifinále se mu už do výhodné pozice dostat nepodařilo a doběhl pátý.
Po přeřazení Španěla Jaumeho Pueya na konec pořadí skončil čtvrtý, ale tento běh byl výrazně pomalejší než první semifinále a na postup časem to stejně nestačilo.
Jedenadvacetiletý Tuž nicméně po pátém místě na olympijských hrách, kde se stejně jako v Drammenu běželo klasicky, potvrdil příslušnost ke světové elitě. V desítce se umístil v individuálním závodě potřetí v kariéře, pátý byl ještě vloni v únoru ve Falunu rovněž v klasickém sprintu.
Pětatřicetiletý Pellegrino vyhrál finále před Norem Larsem Heggenem a Švédem Antonem Grahnem a na závěr kariéry se dočkal 18. triumfu v SP a prvního od prosince 2022.
Klaebo, který minule v Drammenu utrpěl při pádu v semifinále sprintu lehký otřes mozku, do závodu nenastoupil, protože po pátečním vítězství na klasické desítce odpočíval před nedělním finálovým závodem sezony.
Na dvacetikilometrové trati bude hájit těsné vedení v pohárovém hodnocení distančních disciplín, před krajanem Haraldem Östbergem Amundsenem má jedenáctinásobný olympijský šampion náskok 12 bodů.
Digginsová navázala ziskem velkého glóbu na roky 2021, 2024 a 2025. Ze stejných let zopakovala i triumf v distančních závodech. Sprint její doménou není a v Lake Placid v něm obsadila deváté místo.
Svahnová navázala na triumf v kvalifikaci i páteční vítězství na klasické desítce a vyhrála čtvrtý závod v sezoně. Dahlqvistová si zisk malého glóbu zajistila i díky tomu, že za sebou nechala nejbližší konkurentky, Nadine Fähndrichovou ze Švýcarska a krajanku Johannu Hagströmovou.
SP v běhu na lyžích
Lake Placid (USA) – sprint volně
Muži: 1. Pellegrino (It.) 2:35,01, 2. Heggen (Nor.) -1,24, 3. Grahn (Švéd.) -1,28 4. Chavanat (Fr.) -3,04, 5. Amundsen (Nor.) -11,14, 6. Johansson (Švéd.) -17,51, ...8. Tuž vyřazen v semifinále, v kvalifikaci 46. Novák (oba ČR).
Průběžné pořadí SP (po 27 z 28 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 2171, 2. Amundsen 1731, 3. Pellegrino 1387, 4. Heggen 1218, 5. Stenshagen (Nor.) 1215, 6. Schumacher (USA) 1069, ...25. Tuž 504, 34. Novák 447, 65. Černý 244, 125. Šeller 60, 129. Bauer 57, 141. Fellner 45, 176. Ophoff 15, 201. Dufek 1, 203. Hellmich (všichni ČR) 1.
Ženy: 1. Svahnová 2:52,58, 2. Sundlingová -0,46, 3. Dahlqvistová (všechny Švéd.) -1,54, 4. Fähndrichová (Švýc.) -2,47, 5. Hagströmová (Švéd.) -5,03, 6. Rydzeková (Něm.) -16,63, ...20. Janatová (ČR) vyřazena ve čtvrtfinále.
Průběžné pořadí SP (po 27 z 28 závodů): 1. Digginsová 2227, 2. Ilarová (Švéd.) 1854, 3. Dahlqvistová 1587, 4. Sundlingová 1308, 5. H. Wengová (Nor.) 1207, 6. Svahnová 1191, ...19. Janatová 779, 101. Antošová 60, 110. Beranová 47, 116. Jaklová 44, 129. Havlíčková 30, 170. Milerská (všechny ČR) 3.