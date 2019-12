Razýmová je fit. Po lehké viróze ladila v Davosu formu na Tour de Ski

Spolu s překvapením sezony Razýmovou a Novákovou pojedou z Lenzerheide, kde v sobotu tour začne, přes Toblach do Val di Fiemme ještě Kateřina Janatová, Sandra Schützová a trio mužů Adam Fellner, Petr Knop a Michal Novák.

Razýmová útočila na úvod sezony v Ruce na stupně vítězů, nakonec dojela pátá, v dalším závodu devátá a poté v Davosu sedmá. A právě ve švýcarském středisku trávila vánoční svátky, aby se po krátké viróze připravila na Tour de Ski.

„Netradičně jsme se rozhodli, že Vánoce nestrávíme doma u našich, ale odcestujeme do Davosu, kde jsou podmínky pro lyžování skvělé,“ uvedla Razýmová na webu svazu. „Potkávala jsem tady i spoustu běžců z Finska, Ruska i Norska. Tento způsob trávení Vánoc si zvolilo hodně závodníků,“ dodala.

Tour de Ski je jedním z vrcholů letošní zimy. „Proto bude letos těžší než jindy. O tom vypovídá i zmiňované množství lyžařů, kteří strávili Vánoce mimo domov. Ale uvidíme, jako vždy udělám maximum pro co nejlepší výsledky,“ řekla Razýmová. Těší se na závody s hromadným startem a ráda by se vešla celkově do patnáctky.

Jediným českým vítězem je Lukáš Bauer, král tour v letech 2008 a 2010. Nejlepší Češkou je Kateřina Neumannová, která dojela pátá v roce 2007.

Letošní ročník čekají změny. Ze sedmi závodů v devíti dnech jsou jen dva sprinty. A 5. ledna se do poslední etapy s výstupem na sjezdovku Alpe Cermis nebude startovat podle časových odstupů z průběžného pořadí, ale pojede se hromadně. Běžci budou v etapách sbírat body a celkovými vítězi budou závodnicí s nejvyšším bodovým ziskem.