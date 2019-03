Nilssonová má glóbus za sprint, Klaebo mírně zvýšil vedení v SP

Québec (Kanada)

Sprint volně (1,6 km)

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 3:22,14, 2. Pellegrino (It.) -1,10, 3. Skar (Nor.) -1,55, 4. Bolšunov (Rus.) -1,57, 5. Häggström (Švéd.) -15,06, 6. Chanavat (Fr.) -33,76.

Konečné pořadí sprintu (po 12 závodech): 1. Klaebo 754, 2. Pellegrino 555, 3. Brandsdal (Nor.) 471, ...57. M. Novák 19, 83. Pechoušek (oba ČR) 6.

Průběžné pořadí SP (po 28 z 31 závodů): 1. Klaebo 1443, 2. Bolšunov 1419, 3. Röthe 855, 4. Krüger 770, 5. Tönseth 742, 6. Sundby (všichni Nor.) 689, ...89. M. Novák 37, 131. Pechoušek 6.

Ženy: 1. Nilssonová 3:44,80, 2. Dahlqvistová -0,01, 3. Sundlingová (všechny Švéd.) -1,28, 4. Fallaová (Nor.) -10,01, 5. Karlssonová (Švéd.) -10,59, 6. Bjornsenová (USA) -14,43.

Konečné pořadí sprintu (po 12 závodech): 1. Nilssonová 626, 2. Fallaová 583, 3. Dahlqvistová 482, ...76. Beranová 5, 81. Janatová (obě ČR) 2.

Průběžné pořadí SP (po 28 z 31 závodů): 1. Östbergová (Nor.) 1454, 2. Něprjajevová (Rus.) 1341, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) 1133, 4. Johaugová (Nor.) 1066, 5. Digginsová (USA) 927, 6. Bělorukovová (Rus.) 848, ...58. Razýmová 82, 86. Schützová 21, 105. P. Nováková 7, 112. Beranová 5, 115. Janatová (všechny ČR) 2.