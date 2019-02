Sprinty v Otepää patřily Norům, čeští lyžaři vypadli v kvalifikaci

sprint klasicky

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 3:20,05, 2. Bolšunov (Rus.) -1,51, 3. Golberg -2,53, 4. Brandsdal -2,57, 5. Stenshagen -7,69, 6. Valnes (všichni Nor.) -11,99, ...38. Šeller, 45. Rypl (oba ČR) - vyřazeni v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 32 závodů): 1. Klaebo 1034, 2. Bolšunov 830, 3. Röthe 674, 4. Krüger (oba Nor.) 577, 5. Usťugov (Rus.) 554, 6. Tönseth (Nor.) 537, ...96. Novák 14, 109. Pechoušek (oba ČR) 6.

Ženy: 1. Fallaová (Nor.) 3:05,16, 2. Něprjajevová (Rus.) -1,40, 3. Dahlqvistová -5,78, 4. Sundlingová (obě Švéd.) -8,12, 5. Višnarová (Slovin.) -23,22, 6. Nilssonová (Švéd.) - nenastoupila do finále, ...35. Hynčicová, 41. Nováková, 46. Razýmová, 49. Schützová (všechny ČR) - vyřazeny v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 32 závodů): 1. Östbergová (Nor.) 1152, 2. Něprjajevová 961, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) 907, 4. Bělorukovová (Rus.) 680, 5. Digginsová (USA) 623, 6. Nilssonová 606, ...50. Razýmová 61, 70. Schützová 21, 92. Beranová 5, 93. Janatová (všechny ČR) 2.