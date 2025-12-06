Janatová, šestá žena konečného pořadí SP v minulé sezoně, se v úvodní klasikářské desítce, v níž se brzy utrhla skupinka favoritek, pohybovala ve třetí desítce.
Na bruslařskou část po přezutí lyží vybíhala na 19. místě a mezi běžkyněmi bojujícími o umístění ve druhé desítce pomáhala tahat tempo. Na závěrečný finiš jí ale zbylo dostatek sil a sprint závodnic o jedenáctou příčku vyhrála.
Druhá česká reprezentantka Barbora Havlíčková doběhla s odstupem přes šest minut na 57. místě.
Světový pohár v běžeckém lyžování 2025/26: program, Češi, kde sledovat
Čtyřiatřicetiletá Digginsová, která po sezoně ukončí kariéru, rozhodla nástupem v závěrečném stoupání před sjezdem na stadion. Ve vedoucí desetičlenné skupině si vypracovala mírný náskok a v koncovce uhájila o sekundu vítězství před domácí Heidi Wengovou. Třetí skončila Švédka Ebba Anderssoová.
Lídr průběžného pořadí seriálu Klaebo porazil ve finiši o sedm desetin sekundy krajana Haralda Östberga Amundsena, třetí byl Emil Iversen. Norové obsadili v cíli prvních osm příček, v elitní desítce jich bylo devět.
Nejlépe z Čechů skončil na 48. místě Adam Fellner, který ztratil na Klaeba dvě minuty a sedmnáct vteřin. Matyáš Bauer doběhl 69. Česká jednička Michal Novák chyběl kvůli zdravotním potížím.
Klaebo vyhrál sprint v Trondheimu, jako první lyžař v historii má 100 triumfů v SP
Devětadvacetiletý Klaebo navázal v Trondheimu na páteční vítězství ze sprintu, kdy pokořil hranici sta výher v SP. Podařilo se mu to jako čtvrtému závodníkovi napříč lyžařskými disciplínami po norské běžkyni Marit Björgenové, švýcarské akrobatce Conny Kisslingové a americké sjezdařce Mikaele Shiffrinové.
Také v sobotním skiatlonu potvrdil rodák z Osla roli favorita. Od úvodu se držel v čelní skupině a prosadil se znovu ve finiši, v němž přespurtoval Amundsena i Iversena. Nejlepším „nenorským“ běžcem byl devátý Mika Vermeulen z Rakouska.
SP v běhu na lyžích v Trondheimu (Norsko)
skiatlon
Muži: 1. Klaebo 43:49,4, 2. Amundsen -0,7, 3. Iversen -0,9, 4. Stenshagen -1,5, 5. Jenssen -1,8, 6. Valnes (všichni Nor.) -2,2, ...48. Fellner -2:17,2, 69. Bauer (oba ČR) -4:43,8.
Průběžné pořadí SP (po 5 z 28 závodů): 1. Klaebo 508, 2. Amundsen 424, 3. Valnes 331, 4. Stenshagen 300, 5. Nyenget (Nor.) 293, 6. Anger (Švéd.) 276, ...35. Černý 98, 36. Tuž 96, 92. Šeller (všichni ČR) 18, 94. Bauer 15, 111. Fellner 3.
Ženy: 1. Digginsová (USA) 50:29,5, 2. H. Wengová (Nor.) -1,0, 3. Anderssonová -2,3, 4. Ilarová -2,7, 5. Karlssonová (všechny Švéd.) -2,8, 6. A. Slindová (Nor.) -3,3, ...11. Janatová -58,2, 57. Havlíčková (obě ČR) -6:17,1.
Průběžné pořadí SP (po 5 z 28 závodů): 1. Digginsová 422, 2. Ilarová 400, 3. Sundlingová (Švéd.) 342, 4. H. Wengová 312, 5. Anderssonová 312, 6. Karlssonová 299, ...26. Janatová 135, 63. Beranová 47, 91. Antošová (obě ČR) 15.