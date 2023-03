Klaebo ovládl sprint ve Falunu a má s předstihem malý glóbus

Světový pohár v běhu na lyžích Falun (švédsko) Muži: 1. Klaebo 2:52,73, 2. Valnes (oba Nor.) -0,73, 3. Pellegrino (It.) -1,18, 4. Chavanat -1,90, 5. Jouve (oba Fr.) -1,96, 6. Asdoel (Nor.) -2,90, ...16. Novák, 22. Černý (oba ČR) - oba vyřazeni ve čtvrtfinále. Průběžné pořadí SP (po 28 z 31 závodů): 1. Klaebo 2370, 2. Golberg (Nor.) 2061, 3. Pellegrino 1483, 4. Holund 1218, 5. Krüger 1185, 6. Tönseth (všichni Nor.) 1175, ...9. Novák 916, 39. Černý 372, 72. Šeller 192, 131. Fellner (oba ČR) 53. Ženy: 1. Skistadová (Nor.) 2:55,62, 2. Sundlingová -0,34, 3. Dahlqvistová (obě Švéd.) -4,98, 4. Fähndrichová (Švýc.) -6,42, 5. Myhreová -10,90, 6. Myhrvoldová (obě Nor.) -13,80, ...17. Janatová (ČR) - vyřazena ve čtvrtfinále. Průběžné pořadí SP (po 28 z 31 závodů): 1. T. U. Wengová (Nor.) 1834, 2. Digginsová (USA) 1732, 3. Niskanenová (Fin.) 1632, 4. Brennanová (USA) 1462, 5. Fähndrichová 1236, 6. Karlssonová (Švéd.) 1220, ...24. Janatová 707, 39. Razýmová 426, 45. Beranová 341, 87. Antošová 91, 126. P. Nováková 25, 155. A. Nováková (všechny ČR) 6.