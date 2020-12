Trio českých běžců na lyžích těsně vypadlo v Davosu ve čtvrtfinále sprintu

Sprint volnou technikou

Muži: 1. Pellegrino (It.) 2:17,68, 2. Bolšunov (Rus.) -2,13, 3. Young (Brit.) -3,63, 4. Retivych (Rus.) -5,11, 5. Jouve (Fr.) -9,74, 6. Grond (Švýc.) -17,65, ...23. Novák vyřazen ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 31. Pechoušek a Kalivoda, 34. Šeller (všichni ČR). Průběžné pořadí SP (po 5 z 33 závodů): 1. Bolšunov 337, 2. Klaebo 296, 3. Iversen 219, 4. Holund (všichni Nor.) 176, 5. Young 160, 6. Pellegrino 155, ...56. Novák 10, 57. Šeller 9. Ženy: 1. Brennanová (USA) 2:37,36, 2. Lampičová (Slovin.) -0,28, 3. Něprjajeová (Rus.) -0,49, 4. Fändrichová (Švýc.) -0,53, 5. Caldwellová Hamiltonová (USA) -6,83, 6. Urevcová (Slovin.) -15,58, ...14. Beranová, 17. Janatová obě vyřazeny ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 31. Holíková, 34. Hynčicová, 37. Nováková (všechny ČR). Průběžné pořadí SP (po 5 z 33 závodů): 1. Johaugová (Nor.) 301, 2. Sorinová 278 (Rus.), 3. Brennanová 277, 4. Anderssonová (Švéd.) 203, 5. Něprjajevová 189, 6. Karlssonová (Švéd.) 188, ...28. Razýmová (ČR) 40, 38. Beranová 18, 39. Janatová 15.