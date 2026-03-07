Sprinty na SP v Lahti vyhráli Klaebo a Sundlingová, Janatova byla 24.

Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová ve sprintu na Světovém poháru v Lahti vypadla ve čtvrtfinále a obsadila 24. místo. Vyhrála Švédka Jonna Sundlingová, mezi muži si jedenácté vítězství v sezoně zajistil hvězdný Nor Johannes Hösflot Klaebo.

Kateřina Janatová | foto: Tobias SCHWARZ / AFP / AFP / Profimedia

Janatová byla v kvalifikaci na předposledním postupovém 29. místě. Ve čtvrtfinále osmadvacetiletá reprezentantka nastoupila i proti Sundlingové a skončila na páté příčce více než sekundu za postupem.

Klaebo ve finále v Lahti vyhrál s náskokem 42 setin před krajanem Larsem Heggenem a celkově si připsal 110. vítězství v kariéře. Šest závodů před koncem sezony ho tak čtyři výhry dělí od vyrovnání rekordu Marit Björgenové.

Devětadvacetiletý Klaebo opět udělal výrazný krok k celkovému prvenství v seriálu. Pětinásobný vítěz Světového poháru má v průběžném pořadí náskok 568 bodů před krajanem Haraldem Östbergem Amundsenem.

Sprinty na SP v Lahti vyhráli Klaebo a Sundlingová, Janatova byla 24.

