Janatová a Hynčicová doběhly ve sprintu dvojic v Planici deváté

SP v běhu na lyžích v Planici Sprint dvojic volně Muži: 1. Skar, Valnes 16:54,52, 2. Tefre, Taugboel (všichni Nor.) -1,29, 3. Hakola, Mäki (Fin.) -1,43, 4. Jouve, Chavanat (Fr.) -1,50, 5. Zelger, Pellegrino (It.) -13,42, 6. Furger, Hediger (Švýc.) -16,16. Ženy: 1. Dahlqvistová, Svahnová 19:13,55, 2. Nilssonová, Sundlingová (všechny Švéd.) -1,01, 3. Van der Graaffová, Fähndrichová (Švýc.) -1,13, 4. Fallaová, Stensethová (Nor.) -7,58, 5. Caldwellová, Kernová (USA) -9,72, 6. T. U. Wengová, Eideová (Nor.) -12,41, ...9. Janatová, Hynčicová (ČR) -37,35.