Tuž s Novákem doběhli devátí ve sprintu dvojic na Světovém poháru v Lahti

SP v běhu na lyžích v Lahti - sprint dvojic volně: Muži: 1. E. Northug, Klaebo (Nor.) 16:22,66, 2. Riebli, Grond (Švýc.) -1,67, 3. Jouve, Chappaz (Fr.) -1,87, 4. Bolger, Schoonmaker (USA) -1,97, 5. Mäki, Vuorinen (Fin.) -2,45, 6. Ogden, Schumacher (USA) -4,29, ...9. Tuž, Novák -6,35, 13. Šeller, Černý (všichni ČR) -18,82. Ženy: 1. Gimmlerová, Rydzeková (Něm.) 18:22,32, 2. Hagströmová, Dahlqvistová (Švéd.) -0,17, 3. Weberová, Fähndrichová (Švýc.) -0,73, 4. Myhreová, Johnsenová (Nor.) -0,77, 5. Ganzová, Cassolová (It.) -0,99, 6. Lundgrenová, Ilarová (Švéd.) -1,88, ...v kvalifikaci 18. Havlíčková, Antošová (ČR).