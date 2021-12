Sprint dvojic v Drážďanech vyhráli Norové a Švédky, Čechům finále uniklo

SP v běhu na lyžích v Drážďanech Sprint dvojic volně: Muži: 1. Larsen, E. Northug 14:19,34, 2. Skar, Taugböl (všichni Nor.) -0,42, 3. Bolšunov, Retivych (Rus.) -0,62, 4. De Fabiani, Pellegrino (It.) -0,78, 5. Jouve, Chanavat (Fr.) -1,21, 6. Clugnet, Young (Brit.) -3,84, ...14. Šeller, Novák, 17. Kalivoda, Pechoušek (všichni ČR) - vyřazeni v semifinále. Ženy: 1. Sundlingová, Dahlqvistová (Švéd.) 15:45,81, 2. Digginsová, Kernová (USA) -1,11, 3. Urevcová, Lampičová (Slovin.) -1,21, 4. Kaharaová, Joensuuová (Fin.) -2,05, 5. Macokinová, Něprjajevová (Rus.) -2,97, 6. Skistadová, Myhrvoldová (Nor.) -4,41, ...16. Holíková, Antošová, 17, Hynčicová, Janatová (všechny ČR) - vyřazeny v semifinále.