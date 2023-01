Janatová doběhla třináctá v závodě SP lyžařek na 10 km v Les Rousses

Ženy - 10 km volnou technikou: 1. Anderssonová (Švéd.) 24:08,8 min., 2. Claudelová (Fr.) -13,4, 3. Digginsová (USA) -20,5, 4. Östbergová (Nor.) -24,4, 5. Brennanová (USA) -40,1, 6. Theodorsenová (Nor.) -41,9, ...13. Janatová -57,6, 18. Razýmová (obě ČR) -1:08,0.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 31 závodů): 1. T. U. Wengová (Nor.) 1447, 2. Karlssonová (Švéd.) 1160, 3. Digginsová 1094, 4. Niskanenová (Fin.) 1088, 5. Brennanová 1018, 6. Hennigová (Něm.) 992, ...26. Janatová 444, 39. Razýmová 260, 45. Beranová 229, 83. Antošová 72, 108. P. Nováková 25, 133. A. Nováková (všechny ČR) 6.

14:45 10 km volnou technikou muži.