Opět výtečný Novák. Na volné patnáctce v Lillehammeru doběhl pátý

SP v běhu na lyžích v Lillehammeru Muži - 15 km volně: 1. Krüger 32:26,2, 2. Holund -1,6, 3. Nyenget (všichni Nor.) -17,5, 4. Červotkin (Rus.) -21,0, 5. M. Novák (ČR) -21,1, 6. Tönseth -27,2, 7. Amundsen -27,9, 8. Moseby -29,9, 9. Röthe (všichni (Nor.) -31,2, 10. Magnificat (Fr.) -35,5. Průběžné pořadí SP (po 5 z 32 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 256 b., 2. Bolšunov (Rus.) 233, 3. Červotkin 162, 4. Valnes (Nor.) 160, 5. Usťugov 150, 6. Terentěv (oba Rus.) 141, ...8. M. Novák 123, 74. Šeller (ČR) 4. 12:00 10 km volně ženy.