Změny u českých běžců na lyžích: Nový šéftrenér, konce i posila z biatlonu

Husák se reprezentačním šéftrenérem stal loni, ale po roce ve funkci končí, informoval lyžařský svaz.
„Vasilovi patří velké poděkování za dlouholetou práci u reprezentace. Pod jeho vedením tým prokázal jednoznačný výkonnostní růst a v uplynulé sezoně dosáhl velmi kvalitních výsledků. Vážíme si jeho profesionality, nasazení i energie, kterou českému běžeckému lyžování věnoval,“ uvedl předseda úseku běžeckého lyžování Aleš Vaněk.
Jako nového šéftrenéra svaz vybral Göpferta, který má dlouholeté zkušenosti s vedením národních reprezentací. Naposledy působil v Rakousku. „Od jeho angažování očekáváme nové impulzy z jiných trenérských škol, které doplní naše úspěšné know-how a po mnoha letech pomohou k zisku medailí z vrcholných běžeckých soutěží. Počítáme s tím, že značnou část přípravy pod vedením Falka Göpferta bude absolvovat širší skupina reprezentantů, tedy společně A-tým i B-tým,“ přiblížil Vaněk.
V reprezentačním áčku pro sezonu 2026/27 jsou Janatová, Novák, Tuž, Matyáš Bauer a Kateřina Dušková. V béčku budou trénovat Barbora Havlíčková, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská, Lucie Tůmová, Tomáš Dufek, Jonáš Hellmich, Mike Ophoff, David Pešta a nově také Jakub Štvrtecký, jenž k běžcům na lyžích přestoupil z biatlonu.
Reprezentační kariéru ukončili Barbora Antošová, Adéla Nováková, Ondřej Černý a Adam Fellner. Beranovou a Šellera, kteří rovněž v posledních letech stabilně závodili v českých barvách, tentokrát trenérská rada úseku do reprezentace nevybrala.