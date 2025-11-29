Z kvalifikace sprintu na SP v Ruce postoupili Černý, Tuž a Beranová

Nejvíce se v první části ve Finsku dařilo Černému, jenž obsadil 9. místo s odstupem necelých pěti sekund na nejrychlejšího Johannese Hösflota Klaeba z Norska. Tuž byl osmnáctý. Na postup nedosáhli 37. Luděk Šeller a 61. Michal Novák.
Beranová uhájila místo ve třicítce těsně s náskokem zhruba desetiny sekundy a obsadila 28. místo. Půlsekunda chyběla k postupu Kateřině Janatové, jež byla třiatřicátá. Pět míst za ní skončila Barbora Antošová, nejrychlejší byla Švédka Johanna Hagströmová.