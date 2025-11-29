Z kvalifikace sprintu na SP v Ruce postoupili Černý, Tuž a Beranová

Autor:
  10:41
Do vyřazovacích jízd ve sprintu klasickou technikou na Světovém poháru v Ruce postoupili běžci na lyžích Ondřej Černý, Jiří Tuž a Tereza Beranová. Zbývající čtyři Češi v kvalifikaci neuspěli. Čtvrtfinále startuje ve 11:25 SELČ.

Ondřej Černý | foto: AP

Nejvíce se v první části ve Finsku dařilo Černému, jenž obsadil 9. místo s odstupem necelých pěti sekund na nejrychlejšího Johannese Hösflota Klaeba z Norska. Tuž byl osmnáctý. Na postup nedosáhli 37. Luděk Šeller a 61. Michal Novák.

Světový pohár v běžeckém lyžování 2025/26: program, Češi, kde sledovat

Beranová uhájila místo ve třicítce těsně s náskokem zhruba desetiny sekundy a obsadila 28. místo. Půlsekunda chyběla k postupu Kateřině Janatové, jež byla třiatřicátá. Pět míst za ní skončila Barbora Antošová, nejrychlejší byla Švédka Johanna Hagströmová.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Brunclík vs. SimakinTenis - - 29. 11. 2025:Brunclík vs. Simakin //www.idnes.cz/sport
Živě6:1, 2:1
  • 1.09
  • -
  • 7.15
Mallorca vs. OsasunaFotbal - 14. kolo - 29. 11. 2025:Mallorca vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
29. 11. 14:00
  • 2.37
  • 3.10
  • 3.54
Zlín vs. KarvináFotbal - 17. kolo - 29. 11. 2025:Zlín vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
29. 11. 15:00
  • 2.62
  • 3.42
  • 2.69
Hradec Kr. vs. JablonecFotbal - 17. kolo - 29. 11. 2025:Hradec Kr. vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
29. 11. 15:00
  • 2.55
  • 3.25
  • 2.89
Ostrava vs. DuklaFotbal - 17. kolo - 29. 11. 2025:Ostrava vs. Dukla //www.idnes.cz/sport
29. 11. 15:00
  • 1.64
  • 3.85
  • 5.66
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Šok v boji o titul F1. Verstappen v Las Vegas vyhrál, Norris byl diskvalifikován

Max Verstappen vítězí ve Velké ceně Las Vegas.

Úřadující šampion formule 1 Max Verstappen z Red Bullu se stále drží v boji o titul, po diskvalifikaci rivalů se navíc situace na čele výrazně zdramatizovala. Nizozemský jezdec se hned po startu...

Kliment změnil agenta a zůstává v Sigmě. Olomouc si také pojistila trio odchovanců

Jan Kliment z Olomouce s medailí z poháru.

Před pár týdny si našel nového agenta a dnes už má v kapse novou smlouvu. Nejlepší střelec uplynulého ročníku fotbalové Chance Ligy Jan Kliment prodloužil kontrakt v Olomouci, na Andrově stadionu se...

29. listopadu 2025  11:35

Velká věc, říkal Bartoň o vítězném debutu. Basketbalisté ho v kabině zkropili vodou

Luboš Bartoň během utkání se Švédskem v kvalifikaci o MS.

Lepší začátek své éry u basketbalové reprezentace si mohl jen těžko přát. Plná hala. Především ve druhé části zápasu pohledná hra. A v neposlední řadě jasné vítězství 97:80 nad Švédskem na úvod...

29. listopadu 2025  11:29

Biatlon ONLINE: První závod nové sezony. Jak se daří ve štafetě Češkám?

Sledujeme online
Tereza Voborníková běží ženskou štafetu v Novém Městě na Moravě.

Úvod Světového poháru hostí tuto zimu švédský Östersund. První startovní výstřel padne ve 13:15 a na trať vyrazí štafety žen. Ta česká jede ve složení Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza...

29. listopadu 2025  11:13

USK a Žabiny lákají na kvalitní mač. Myslíte na něj od podpisu v Česku, líčí Spanuová

Momentka z finále USK Praha - Žabiny Brno

Utkají se poprvé od dubnového finále, od kterého se navíc jejich sestavy výrazně proměnily. Dva nejambicióznější celky Chance ŽBL - brněnské Žabiny a pražský USK na sebe narazí v rámci 9. kola...

29. listopadu 2025  10:46

Z kvalifikace sprintu na SP v Ruce postoupili Černý, Tuž a Beranová

Ondřej Černý na trati sprintu v Enaginu.

Do vyřazovacích jízd ve sprintu klasickou technikou na Světovém poháru v Ruce postoupili běžci na lyžích Ondřej Černý, Jiří Tuž a Tereza Beranová. Zbývající čtyři Češi v kvalifikaci neuspěli....

29. listopadu 2025  10:41

Kdo za něj dá peníze? Sigma. A sázka na Ghaliho se začíná vyplácet

Ahmad Ghali z Olomouce, autor dvou gólů.

Když v létě posílil fotbalovou Sigmu z Liberce, mnozí si klepali na čelo. Ne snad, že by nigerijský křídelník Ahmad Ghali neměl kvalitu. Ale opravdu má cenovku takřka padesát milionů korun?

29. listopadu 2025  9:59

„Nechce se očistit, jen škodit.“ Jak tenisové hnutí důrazně odmítlo Kaderku

Šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka na snímku z roku 2022

Delegáti páteční valné hromady tenisového svazu stáli před poměrně jednoduchou otázkou. Měli rozhodnout, zda si přejí, aby před nimi vystoupil Ivo Kaderka. Bývalý prezident svazu se chtěl vyjádřit ke...

29. listopadu 2025  9:56

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

29. listopadu 2025  9:40

Kubáň: Ústí už má výrazně vyšší cenu. Kluby začínají být nedostatkové zboží

Ústí nad Labem, 27. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Sokol Brozany, třetí...

Přes bujná poprsí moderátorek to možná není vidět, ale ústecký fotbal dál sílí. Zevnitř. Staví skautingové oddělení, chystá postupný facelift kádru, řeší mládež i Městský stadion, aby vyhovoval...

29. listopadu 2025  9:34

„Béďa Köhler!“ Byl to jenom záskok, říká o svém návratu do Zlína extraligový šampion

Bedřich Köhler skončil ve Zlíně po minulé sezoně. Do vítězného domácího utkání...

Zlínští fanoušci skandovali jeho jméno během zápasu i po něm, odnesl si cenu pro nejlepšího hráče domácího týmu. Bedřich Köhler, který dohrává úspěšnou kariéru v druholigovém Uherském Brodu, si...

29. listopadu 2025  9:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Světový pohár ve snowboardingu 2025/26: program závodů, kdy jede Ledecká?

Ester Ledecká v kvalifikaci snowboardového paralelního slalomu na mistrovství...

Pro českého fanouška velmi atraktivní Světový pohár ve snowboardingu letos odstartuje 27. listopadu a poběží až do 29. března 2026. V akci budou i známá česká jména. Těšit se můžete na Ester Ledeckou...

29. listopadu 2025  9:01

Krejčí dal při výhře Atlanty čtrnáct bodů, k postupu do NBA Cupu to nestačilo

S míčem si dělá prostor Vít Krejčí z Atlanty, pozorně ho brání Quan Tomlin z...

Basketbalisté Atlanty v NBA zvítězili doma nad Clevelandem 130:123 i díky 14 bodům českého reprezentanta Víta Krejčího. Ten za 21 minut trefil tři trojky a přidal i nájezd a smeč po brejku, k tomu...

29. listopadu 2025  8:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.