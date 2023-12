Janatová byla ve sprintu v Östersundu dvacátá, Novák vypadl v kvalifikaci

Janatová proklouzla z kvalifikace do finálových jízd na trati dlouhé 1,4 km z posledního 30. místa. Ve své čtvrtfinálové jízdě skončila čtvrtá a ani časem dál nepostoupila.

Nováka dělilo v kvalifikaci na 32. příčce od postupu 23 setin, neuspěli ani další dva Češi. Luděk Šeller obsadil 37. příčku, Ondřej Černý byl na 41. místě. Barbora Antošová se umístila na 39. pozici.

„Dneska to byl špatný den, bohužel nejen pro mě. Sám o sobě jsem se necítil stoprocentně nejlépe, ale špatný den to byl i pro celý tým. Lyže jsou součástí výkonu a dnes nepracovaly tak, jak by měly. Ale i takové dny se stávají. Věřím, že zítra už to bude lepší, nejen, co se týče lyží, ale i podmínek,“ komentoval Novák nevydařenou kvalifikaci na svazovém webu a připustil, že k problémům přispěla změna počasí. „Celý týden tu byla zima k minus dvaceti. Dnes je první den, kdy je skoro nula stupňů a začalo sněžit. Na to jsme asi v nějaké míře doplatili,“ dodal.

Klaebo v Östersundu kraloval už od kvalifikace. Ve finále pak drtivým nástupem ve stoupání všem soupeřům ujel a s přehledem si pohlídal 41. sprinterské a celkově 69. vítězství v SP. Krajan Erik Valnes, jenž vyhrál úvodní klasický sprint v Ruce, za ním zaostal o 3,35 sekundy, třetí skončil Američan James Schoonmaker.

Domácí Ribomová ovládla i druhý sprint sezony před Norkou Kristine Stavaas Skistadovou. Třetí skončila další Švédka a vítězka kvalifikace Linn Svahnová.