Johaugová si užila domácí triumf na třicítce, Něprjajevová vyhraje SP

Ženy - 30 km klasicky s hrom. startem: 1. Johaugová (Nor.) 1:19:22,8, 2. Pärmäkoskiová (Fin.) -19,4, 3. Sundlingová (Švéd.) -32,3, 4. Niskanenová (Fin.) -33,8, 5. Hennigová (Něm.) -34,7, 6. Stadloberová (Rak.) -46,7, 7. Brennanová (USA) -1:12,3, 8. Skaanesová (Nor.) -1:13,1, 9. Anderssonová (Švéd.) -1:13,8, 10. H. Wengová (Nor.) -1:22,5.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 23 závodů): 1. Něprjajevová (Rus.) 973, 2. Anderssonová 732, 3. Digginsová (USA) 721, 4. Pärmäkoskiová 702, 5. H. Wengová 637, 6. Johaugová 635, ...37. Janatová 123, 73. Beranová 25, 88. Antošová 12, 93. Hynčicová 11, 113. Nováková (všechny ČR) 2.