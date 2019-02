Jsem zvědavý, jak na tom budu, říká před mistrovstvím světa Novák

Reprezentační tým zamířil na závěrečné soustředění před šampionátem do italského Toblachu, kde ovšem kvůli nemoci Michal Novák chyběl. Stříbrný závodník z nedávného mistrovství světa do 23 let už ale ke konci minulého týdne začal individuálně trénovat doma.

„Na mistrovství světa do Seefeldu se moc těším, i když jeden vrchol v sezóně už mám úspěšně za sebou. Původně bylo v plánu využít flow právě z šampionátu do 23 let. Jenže po mistrovství republiky, které, dovolím si říct, bylo nad plán, jsem onemocněl. Nemohl jsem startovat v Světovém poháru v Lahti a znovu trénovat jsem začal až před pár dny. Jsem zvědavý, jak na tom budu. Ale z průběhu těch pár dní v tréninku bych to mohl hodnotit pozitivně,“ říká Novák.

Potíže s nachlazením se řešily v mužském týmu po domácím šampionátu v Novém Městě na Moravě u tří běžců na lyžích. Petr Knop a Adam Fellner byli od víkendu v pořádku a plnili svůj upravený program, u Michala Nováka se příznaky objevily o tři dny později. „Proto neodcestoval na Světový pohár v Lahti,“ vysvětloval trenér mužské reprezentace Vasil Husák, proč jeho jednička vynechala závěrečnou přípravu na MS a léčila se doma.

Vynechat zastávku Světového poháru v Lahti musela kvůli lehkému nastydnutí také Petra Hynčicová. „Petra je opět v plném tréninku a z mého pohledu vypadá dobře. Věřím, že naváže na výkony z posledních závodů,“ říká Jan Franc, trenér ženské reprezentace.

Na SP v Lahti ale jinak velká část reprezentace startovala, také proto se trenéři rozhodli vynechat poslední závod Světového poháru před mistrovstvím světa v Cogne a odcestovat za závěrečnou přípravou do Toblachu. Hlavním cílem byl přesun do stejné nadmořské výšky jako je Seefeld, druhým z důvodů pak nepobývat příliš dlouho před startem MS přímo v jeho dějišti.

„Seefeld není sice v extrémní nadmořské výšce, leží v nadmořské výšce kolem 1400 metrů, z historie ale víme, že i pro tuto nadmořskou výšku je potřeba určitá aklimatizace. Také není dobré být dlouho v místě konání velké akce, pokud to není nutné kvůli časovému posunu a podobně. Sportovci pak tolik nevnímají tlak,“ vysvětlil Franc pro server lyžařského svazu.

Z velké části se reprezentace v Toblachu připravovala společně pod jedním tréninkovým plánem. „K úpravám dojde až s přesunem přímo do Seefeldu, kde se vše přizpůsobí jednotlivým disciplínám,“ dodává Husák. Kemp byl zaměřený především na kvalitu a ladění formy do prvních startů. A reprezentanti už také samozřejmě ví, do jakých závodů se s kým počítá.

Nominace běžců na lyžích pro MS v Seefeldu Michal NOVÁK

Jan PECHOUŠEK

Luděk ŠELLER

Petr KNOP

Adam FELLNER

Jonáš BEŠŤÁK

Miroslav RYPL

Petra NOVÁKOVÁ

Kateřina RAZÝMOVÁ

Sandra SCHÜTZOVÁ

Tereza BERANOVÁ

Petra HYNČICOVÁ

Kateřina JANATOVÁ

Kromě Michala Nováka se v Seefeldu představí dalších šest mužů – Jan Pechoušek a Luděk Šeller, kteří dějiště šampionátu opustí po úvodním sprintu, Petr Knop, Adam Fellner, Jonáš Bešťák a Miroslav Rypl. Ženská část běžecké reprezentace se bude spoléhat na tradiční stálice Petru Novákovou a Kateřinu Razýmovou. Na svém třetí mistrovství světa bude startovat Sandra Schützová, premiéru na seniorském šampionátu si naopak odbude trojice Tereza Beranová, Kateřina Janatová a Petra Hynčicová.

V české nominaci na mistrovství světa klasických lyžařů v rakouském Seefeldu figuruje 27 jmen. Největší zastoupení mají ve výpravě běžci na lyžích, kterých se na mistrovství světa v Seefeldu představí třináct. Do nominace skokanů na lyžích se vešlo devět závodníků, v severské kombinaci bude Českou republiku reprezentovat pětice sportovců.