Posun jsem čekal, ale ne až tak výrazný, přiznává běžec na lyžích Novák

„Jsem hrozně unavený, ale jsem z výsledků nadšený. Ani mi pořádně nedochází, že se daří až takovým způsobem. Je to pro mě nečekaný,“ řekl Novák.

Ve Světovém poháru absolvuje pátou sezonu a každým rokem se dosud zlepšoval. Posun čekal i letos. „Ale ne až tak výrazný,“ prohlásil. „Myslel jsem si, že bych mohl jezdit kolem patnáctého místa, a když se zadaří, tak kolem desátého. Vždycky jdu do sezony s tím, že je úspěch, když se boduje. Musím si pamatovat, že to pořád není samozřejmost. Konkurence je velká.“

Běžecké lyžování je o vytrvalosti, o naběhaných kilometrech a o trpělivosti. „Vydržet dlouhodobě pracovat a věřit, že se to snad někdy vyplatí. Snad se to začíná vyplácet,“ řekl pětadvacetiletý rodák z Karlových Varů.

Dosud byl ve Světovém poháru nejlépe v lednu dvakrát devátý ve sprintech volnou technikou. Nyní má za sebou v distancích dvě pátá místa. Co bude dál? „Asi bychom si všichni přáli nějakou bednu,“ uvedl Novák. „Já takhle úplně zas nepřemýšlím. Samozřejmě doufám, že se mi to podaří někdy minimálně zopakovat, ale uvidím. Jak to půjde, tak to půjde.“

Za své výkony dostává jednu gratulaci za druhou. „Je náročný na všechny zprávy odpovídat, ale moc mě těší, že to lidi zajímá. Snad si zvyknu, ale ještě jsem si nezvykl,“ řekl člen Dukly Liberec. Své úspěchy se učí obecně vstřebat. „Potřebuju si trošku urovnat myšlenky, být chvíli sám. Půjdu se tady projít nebo se vyklusat,“ uvedl stříbrný medailista z MS do 23 let z ledna 2019.

Pozitivní jsou výsledky pro jeho hlavu. „Dodávají mi sebevědomí a jistotu. Zároveň si to snažím tolik nepřipouštět. Dělám, co jsem zvyklý, na trati se koncentruju na práci, taktiku. Ono to pak samo tak nějak dopadne. Téměř samo,“ prohlásil osmý muž průběžného pořadí SP.

Pátý byl minulý týden ve stíhačce v Ruce, kde nestartovali Norové. Nyní v Lillehammeru ukázal v nabitém startovním poli, že to nebyla náhoda. „Já to tak neberu. Ono až tak ve finále nezávisí na tom, jestli tam nenastoupí čtyři pět Norů. Vždycky se najde nějaké zastoupení. Chápu, že z pohledu z vnějšku to může mít takový dopad na vnímání, ale já to tak neberu,“ řekl Novák.

Jako jeden z mála dokázal konkurovat norským a ruským běžcům. „Je fajn, že někdo trošku rozbije jejich nadvládu. Nejsem si jistý, jestli to je dobrý pro náš sport,“ uvedl. I od norských fanoušků slýchal, že je nebaví, když dominují jenom jejich závodníci. „Snad se to změní.“

Změnit by to mohl právě Novák. Další šanci dostane za týden v Davosu. Ve Švýcarsku by měl běžet podle původního plánu jen sprint, ale možná nastoupí i do patnáctky. „Uvidíme, jak se budu cítit. Člověk by chtěl, když se daří, ale musím myslet i dál,“ poukázal Novák na další program sezony a její vrcholy, kterými budou Tour de Ski na přelomu roku a únorové olympijské hry.