Vyhrát byla povinnost, řekl Rypl po titulu. Razýmovou srazily pády

Na domácím šampionátu, který se konal uplynulý víkend, přidal ještě stříbrnou medaili, na klasice podlehl jen týmovému kolegovi Michalu Novákovi.

„Vyhrát byla povinnost,“ reagoval v cíli vítězného závodu Rypl, protože na startu chyběli Novák i obhájce titulu Adam Fellner. „Na startu nám pršelo jako v létě, sníh byl mokrý a lyže se hodně zpomalovaly. Tempo tak bylo poklidné. Věděl jsem, že když přijedu do finiše v malé skupince, tak to dopadne dobře,“ byl 26letý Rypl přesvědčený svou dominancí na trati.

Však také po většinu závodu diktoval tempo a ve finiši odrazil nápor jilemnického Fabiána Štočka. Třetí dojel, stejně jako na klasické trati, Ryplův oddílový parťák z liberecké Dukly Jonáš Bešťák.

Kateřina Razýmová v závodu žen klasickou technikou na 5 km na českém šampionátu v Novém Městě na Moravě.

Ke stříbru na pět kilometrů klasicky přidala v nedělním závodě na 10 km volnou technikou bronz Kateřina Razýmová z SC Plzeň. Na trati se musela vyrovnat se dvěma pády.

„Nejprve jsem si zavlíkla lyži pod hluboký sníh a šla po hlavě do pádu. Poté, co jsem se sebrala, pro mě začal takový stíhací závod. Dotáhla jsem se na druhé místo před Sandru, ale bohužel se to samé stalo mou nešikovností i ve druhém kole. Tuto ztrátu už se mi bohužel dotáhnout nepodařilo,“ popisovala Razýmová, rozená Beroušková, na svazovém webu smolný závod.

Teď už nejlepší česká běžkyně v průběžném hodnocení Světového poháru napne veškeré síly k mistrovství světa, které hostí od 20. února rakouský Seefeld.

Tam by měl startovat také Rypl, přestože sám připouští, že s výsledky v této sezoně nemůže být spokojený. „Těžko hledat něco pozitivního, vzhledem k tomu, jak se mi daří ve Světovém poháru. Pořád ale věřím, že se podaří formu vystupňovat na mistrovství světa,“ doufá Rypl, který pochází z běžecké rodiny. Maminka je bývalá československá reprezentantka a otec Vladimír je bratrem legendárního Stanislava Frühaufa, někdejšího trenéra Kateřiny Neumannové.