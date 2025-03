Janatová se v Oslu blýskla šestým místem na 20 km, Johaugová si spravila chuť po MS

SP v běhu na lyžích v Oslu - 20 km klasicky: Muži: 1. Nyenget (Nor.) 43:34,0, 2. Poromaa (Švéd.) -51,2, 3. Krüger -53,2, 4. Amundsen -1:02,4, 5. Golberg (všichni Nor.) -1:17,4, 6. Lapalus (Fr.) -1:19,8, ...11. Novák -1:53,1, 35. Fellner -2:50,1, 39. Bauer -2:59,6, 62. Dufek -5:19,0, Tuž (všichni ČR) nedokončil. Ženy: 1. Johaugová 49:59,9, 2. Slindová (obě Nor.) -16,5, 3. Carlová (Něm.) -53,4, 4. Niskanenová (Fin.) -55,8, 5. H. Wengová (Nor.) -1:02,2, 6. Janatová -1:14,2, ...22. Havlíčková -3:07,7, 42. Milerská -5:36,2, 48. Jaklová (všechny ČR) -6:25,1.