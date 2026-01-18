Běžec na lyžích Tuž v Oberhofu opět bodoval, v klasické desítce obsadil 15. místo

Lyžař Jiří Tuž doběhl v Oberhofu na 15. místě v závodu Světového poháru na 10 km klasicky s intervalovým startem. V německém středisku navázal na 11. místo ze sobotního sprintu a poprvé v kariéře v elitním seriálu bodoval i na jiné než sprinterské trati.

Český běžec na lyžích Jiří Tuž | foto: Profimedia.cz

Při absenci norského lídra průběžného hodnocení SP Johannese Hösflota Klaeba, který dal přednost přípravě na olympijské hry, zvítězil jeho krajan Martin Löwström Nyenget. Druhý byl se ztrátou 13,8 sekundy Fin Iivo Niskanen, třetí skončil další Nor Erik Valnes.

Tuž do závodu odstartoval jako první, tempo rozbíhal pomaleji a v polovině trati figuroval až ve třetí desítce. V závěru ale dokázal zrychlit a nakonec zaznamenal třetí nejlepší individuální výsledek kariéry po životním pátém místu v loňském únorovém sprintu ve Falunu a sobotním 11. místě. Za Nyengetem zaostal o 48,6 sekundy.

Dařilo se i dalším Čechům. Matyáš Bauer si 20. místem vylepšil osobní maximum, Michal Novák obsadil 27. místo. Šestadvacetiletý Mike Ophoff se při reprezentační premiéře v SP uvedl 37. příčkou, Tomáš Dufek doběhl na 58. místě.

Od 12:55 čeká v Oberhofu stejná trať ženy. V českých barvách do závodu odstartují Anna Milerská, Barbora Havlíčková, Anna Marie Jaklová a Kateřina Janatová.

Závody SP v běhu na lyžích v Oberhofu (Německo)

10 km klasicky:

Muži: 1. Nyenget (Nor.) 21:09,1, 2. Niskanen (Fin.) -13,8, 3. Valnes (Nor.) -14,5, 4. Barp (It.) -17,5, 5. Korostělev (Rus.) -24,2, 6. Halfvarsson (Švéd.) -24,7, ...15. Tuž -48,6, 20. Bauer -56,5, 27. Novák -1:08,2, 37. Ophoff -1:21,6, 58. Dufek (všichni ČR) -1:53,8.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 28 závodů): 1. Klaebo 1294, 2. Amundsen 1048, 3. Stenshagen (všichni Nor.) 924, 4. Pellegrino (It.) 892, 5. Heggen (Nor.) 843, 6. Anger (Švéd.) 710, ...30. Tuž 286, 45. Novák 203, 67. Černý 136, 100. Bauer 57, 143. Šeller 18, 145. Ophoff 14, 165. Fellner (všichni ČR) 3.

12:55 ženy.

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Suverénní Jeanmonnotová slaví ve stíhačce. Vinklárková chybovala jen jednou

Aktualizujeme
Lou Jeanmonnotová při střelbě ve stíhacím závodě v Ruhpoldingu.

Francouzská biatlonistka Lou Jeanmonnotová při stíhacím závodě v Ruhpoldingu ukázala, proč aktuálně vozí žluté číslo lídryně Světového poháru. Téměř celý závod vedla, ze dvaceti terčů nesestřelila...

18. ledna 2026  12:15,  aktualizováno  13:18

Vondroušová nenastoupila, 45letá Venus W. málem vyhrála. Jedničky jdou dál

Americká legenda Venus Williamsová zdraví fanoušky po porážce v prvním kole...

Od našeho spolupracovníka v Austrálii V Melbourne odstartovalo Australian Open, první grandslam tenisové sezony. Z tuzemských zástupců se během úvodního dne měla představit pouze Markéta Vondroušová, proti americké soupeřce Hailey...

18. ledna 2026  13:13

Snowboardistce Maděrové se v Bansku nedařilo, po pádu skončila hned v osmifinále

Zuzana Maděrová v kvalifikaci snowboardového paralelního slalomu na mistrovství...

Snowboardistce Zuzaně Maděrově nevyšel optimálně ani druhý obří slalom na Světovém poháru v Bansku, byť tentokrát na rozdíl od soboty postoupila z kvalifikace do vyřazovacích jízd. Hned v osmifinále...

18. ledna 2026  13:09

Ledecká slaví stupně vítězek! V super-G nestačila jen na Aicherovou a Vonnovou

Ester Ledecká během super-G v italském Tarvisiu

Předvedla svůj jasně nejlepší výkon této zimy! Ester Ledecká se v italském Tarvisiu poprvé v sezoně probojovala na stupně vítězek. V superobřím slalomu skončila třetí, 94 setin za vítěznou Němkou...

18. ledna 2026  13:04

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? S Olomoucí se loučí i Navrátil

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

17. ledna 2026  18:52,  aktualizováno  18. 1. 12:41

Ostravští fotbalisté prohráli na soustředění přípravný zápas proti Prištině

Brankářský post v Baníku posílil Viktor Budinský z Pardubic, který se do klubu...

Fotbalisté Ostravy na soustředění v tureckém Beleku podlehli 2:3 druhému celku kosovské ligy Prištině. Od 15:00 čeká Baník další přípravný duel proti Aktobe z Kazachstánu.

18. ledna 2026  12:03

Kluk z plakátu proti štědrému mazákovi. Kdo se stane fotbalovým králem Afriky?

Premium
Senegalský fotbalista Sadio Mané slaví gól.

Jsou tak rozdílní, jak si jen dovedete představit. Jeden odmala vyrůstal v akademii Realu Madrid, druhý čutal bosky do balonu na ulici. Jednoho už tři roky provází stín podezření ze znásilnění, druhý...

18. ledna 2026

Málek v AHL podruhé v řadě udržel čisté konto, soupeře vynuloval také Postava

Brankář Jakub Málek v dresu týmu Utica Comets

Český hokejový brankář Jakub Málek z celku Utica Comets vychytal v nižší zámořské AHL druhé čisté konto za sebou. V sobotním domácím duelu proti Rochesteru přispěl 20 zákroky k vítězství 3:0 a byl...

18. ledna 2026  11:49

Dosáhne McGrath na druhé slalomářské vítězství? Ve Wengenu po prvním kole vede

Aktualizujeme
Norský lyžař Atle Lie McGrath jede první kolo slalomu ve Wengenu.

Norský lyžař Atle Lie McGrath útočí ve Wengenu na druhé slalomářské vítězství v této sezoně Světového poháru. Po prvním kole ve švýcarském zimním středisku vede o čtyři desetiny sekundy před dvojicí...

18. ledna 2026  11:28

Prevc ovládl také druhý závod skokanů v Sapporu, Koudelkova série skončila

Český skokan na lyžích Roman Koudelka během závodu v Sapporu.

Domen Prevc vyhrál i druhý závod Světového poháru skokanů na lyžích v Sapporu. Slovinský suverén vybojoval devátou výhru v sezoně a upevnil si vedení v celkovém pořadí seriálu. Český reprezentant...

18. ledna 2026  11:18

Hokejistky čeká na MS do 18 let zápas o bronz, v semifinále nestačily na Kanadu

České hokejistky se chystají na zápas.

České hokejistky utrpěly v semifinále mistrovství světa do 18 let debakl 1:8 s domácí Kanadou a čeká je stejně jako loni zápas o bronz. Utkají se v něm v neděli od 20:30 SEČ se Švédskem, které ještě...

18. ledna 2026  10:54

