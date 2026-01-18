Běžec na lyžích Tuž v Oberhofu opět bodoval, v klasické desítce obsadil 15. místo

Při absenci norského lídra průběžného hodnocení SP Johannese Hösflota Klaeba, který dal přednost přípravě na olympijské hry, zvítězil jeho krajan Martin Löwström Nyenget. Druhý byl se ztrátou 13,8 sekundy Fin Iivo Niskanen, třetí skončil další Nor Erik Valnes.
Tuž do závodu odstartoval jako první, tempo rozbíhal pomaleji a v polovině trati figuroval až ve třetí desítce. V závěru ale dokázal zrychlit a nakonec zaznamenal třetí nejlepší individuální výsledek kariéry po životním pátém místu v loňském únorovém sprintu ve Falunu a sobotním 11. místě. Za Nyengetem zaostal o 48,6 sekundy.
Dařilo se i dalším Čechům. Matyáš Bauer si 20. místem vylepšil osobní maximum, Michal Novák obsadil 27. místo. Šestadvacetiletý Mike Ophoff se při reprezentační premiéře v SP uvedl 37. příčkou, Tomáš Dufek doběhl na 58. místě.
Od 12:55 čeká v Oberhofu stejná trať ženy. V českých barvách do závodu odstartují Anna Milerská, Barbora Havlíčková, Anna Marie Jaklová a Kateřina Janatová.
Závody SP v běhu na lyžích v Oberhofu (Německo)
10 km klasicky:
Muži: 1. Nyenget (Nor.) 21:09,1, 2. Niskanen (Fin.) -13,8, 3. Valnes (Nor.) -14,5, 4. Barp (It.) -17,5, 5. Korostělev (Rus.) -24,2, 6. Halfvarsson (Švéd.) -24,7, ...15. Tuž -48,6, 20. Bauer -56,5, 27. Novák -1:08,2, 37. Ophoff -1:21,6, 58. Dufek (všichni ČR) -1:53,8.
Průběžné pořadí SP (po 17 z 28 závodů): 1. Klaebo 1294, 2. Amundsen 1048, 3. Stenshagen (všichni Nor.) 924, 4. Pellegrino (It.) 892, 5. Heggen (Nor.) 843, 6. Anger (Švéd.) 710, ...30. Tuž 286, 45. Novák 203, 67. Černý 136, 100. Bauer 57, 143. Šeller 18, 145. Ophoff 14, 165. Fellner (všichni ČR) 3.
12:55 ženy.