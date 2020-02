Závod s hromadným startem vyhrál ve Falunu ruský běžec na lyžích Bolšunov

SP v běhu na lyžích ve Falunu Muži - 15 km s hromadným startem: 1. Bolšunov (Rus.) 33:10,3 min., 2. Röthe (Nor.) -0,8, 3. Jakimuškin -9,7, 4. Melničenko (oba Rus.) -10,5, 5. Holund -11,0, 6. Krüger -30,2, 7. Krogh -31,5, 8. Jenssen (všichni Nor.) -31,6, 9. Niskanen (Fin.) -32,1, 10. Parisse (Fr.) -33,8, ...39. Knop -2:03,0, 54. Fellner -2:46,6, Novák (všichni ČR) nedokončil. Průběžné pořadí SP (po 23 z 38 závodů): 1. Bolšunov 1647 b., 2. Klaebo (Nor.) 1222, 3. Röthe 882, 4. Usťugov (Rus.) 876, 5. Niskanen 858, 6. Krüger 697, ...61. Novák 54, 94. Pechoušek 21, 122. Černý (oba ČR) 5, 124. Knop 5, 126. Fellner 5. 14:30 10 km s hromadným startem ženy.