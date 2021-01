Běžkyni na lyžích Smutnou potrápil v prvním závodě nové sezony mráz

Po dlouhých deseti měsících se opět rozjel prestižní seriál dálkových běhů na lyžích Visma Ski Classics. La Diagonela odstartovala za velmi mrazivého počasí, teplota se pohybovala kolem minus 20 stupňů.

Kvůli lavinovému nebezpečí byla navíc trať zkrácená z 65 na 60 kilometrů. Ženské pole se na ní začalo trhat po první sprinterské prémii na 16. kilometru a zhruba v polovině se od všech odpoutala Jenny Larssonová. Za ní se vytvořila silná trojice soupeřek, Kateřina Smutná se pohybovala v další skupince čítající šest jmen a bojující nakonec o 5. až 10. místo.



„Musím říct, že se mi nejelo vůbec dobře, už před závodem jsem se necítila tak dobře jako třeba před 14 dny. Vzhledem ke sprinterkám v naší skupině jsem si moc nevěřila ani do finiše, říkala jsem si, že budu tak třetí, čtvrtá,“ popisovala situaci po dojezdu Smutná.

Suverénní vítězství, první v seriálu Visma Ski Classics, vybojovala Larssonová, druhá Korsgrenová a třetí Fletenová ztratily přes tři a půl minuty. Kateřina Smutná nakonec dojela na 5. příčce, jako nejrychlejší ze své skupiny. „Musím být spokojená. Vůbec jsem nevěděla, co od toho dneska čekat, 10 měsíců se nezávodilo, navíc ten mráz byl extrémní. Měla jsem ale výborné lyže a i díky nim se mi podařilo vybojovat páté místo.“

I šéf týmu Lukáš Bauer byl s umístěním Kateřiny Smutné spokojený: „Katka absolvovala velmi dobrý závod a jsem rád, že se dokázala s přehledem prosadit ve skupině, která jela o 5. až 10. místo. Beru to jako super vstup do sezony. Báli jsme se, jak to po dlouhé pauze a absenci závodů bude vypadat.“

Mrazivé komplikace

V mužském závodě se útočilo hned od prvních kilometrů, kdy se v úniku pohyboval zkušený Anders Aukland. Úspěšnější byl ale až únik Oskara Kardina v polovině závodu, za kterým s rostoucím odstupem jela šestnáctičlenná skupina pronásledovatelů. Kardin si dojel pro suverénní vítězství s náskokem téměř čtyř minut, na stupních vítězů ho doplnili druhý Nygaard a třetí Eliassen.

Nejlepším mužem eD system Bauer Teamu byl Bob Impola na 50. místě. Poprvé v kariéře absolvovali La Diagonelu Miroslav Rypl (53.) a Adam Matouš (62.), pro kterého to byla i premiéra v seriálu Visma Ski Classics. „Míra a Adam sbírají zkušenosti a byl to pro ně ostrý křest i v tom, že se dlouho nezávodilo. Mrazivé podmínky, které byly extrémní, jim to ještě zkomplikovaly,“ komentoval vystoupení mužské části týmu Lukáš Bauer.

První závody nové sezony se samozřejmě konají za přísných opatření souvisejících s aktuální epidemiologickou situací. Všichni účastníci například museli den před startem podstoupit antigenní testy, navíc nejdéle 72 hodin po negativním PCR testu. Seriál Visma Ski Classics bude pokračovat hned příští víkend, kdy je na programu závod ToblachCortina. Ten se pojede v sobotu 23. ledna v Itálii.