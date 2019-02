Sprint běžců na lyžích v Cogne ovládli Pellegrino a Digginsová

SP v běhu na lyžích v Cogne Sprint volnou technikou (1,6 km) Muži: 1. Pellegrino 3:09,07, 2. De Fabiani (oba It.) -0,48, 3. Chanavat (Fr.) -0,51, 4. Hamilton (USA) -3,91, 5. Fossli (Nor.) -4,03, 6. Grate (Švéd.) -27,90. Průběžné pořadí SP (po 23 z 32 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 1134, 2. Bolšunov (Rus.) 958, 3. Röthe 755, 4. Tönseth 657, 5. Krüger (všichni Nor.) 657, 6. Usťugov (Rus.) 609, ...106. Novák 14, 118. Pechoušek (oba ČR) 6. Ženy: 1. Digginsová (USA) 3:32,73, 2. Ringwaldová (Něm.) -0,11, 3. Hagströmová (Švéd.) -0,86, 4. Stensethová (Nor.) -1,31, Bjornsenová (USA) -2,23, 6. Urevcová (Slovin.) -2,32. Průběžné pořadí SP (po 23 z 32 závodů): 1. Östbergová (Nor.) 1237, 2. Něprjajevová (Rus.) 1079, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) 1002, 4. Johaugová (Nor.) 800, 5. Digginsová 793, 6. Bělorukovová (Rus.) 710, ...56. Razýmová 73, 75. Schützová 21, 96. P. Nováková 7, 102. Beranová 5, 105. Janatová (všechny ČR) 2.