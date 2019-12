Švýcar Odermatt slaví v super-G v Beaver Creeku první výhru v SP

Závod SP v sjezdovém lyžování v Beaver Creeku (USA) Muži - superobří slalom:

1. Odermatt (Švýc.) 1:10,90, 2. Kilde (Nor.) -0,10, 3. Mayer (Rak.) -0,14, 4. Pinturault (Fr.) -0,37, 5. Caviezel (Švýc.) -0,64, 6. Ganong (USA) -0,69, 7. Kriechmayr (Rak.) -0,74, 8. Smiseth Sejersted (Nor.) -0,86, 9. Reichelt (Rak.) -0,91, 10. Casse (It.) -0,93. Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 2 z 8 závodů): 1. Mayer 160, 2. Odermatt 136, 3. Kilde 120, 4. Caviezel 105, 5. Paris (It.) 100, 6. Kriechmayr 96. Průběžné pořadí SP (po 5 ze 44 závodů): 1. Mayer 221, 2. Paris 180, 3. Odermatt 170, 4. Kilde 152, 5. Pinturault 150, 6. Caviezel 145.