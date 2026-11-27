Mezi muži obsadili Norové prvních šest míst, nejrychlejší z nich byl Martin Löwström Nyenget. O nejlepší český výsledek pátečního dne se postarala Kateřina Janatová, která na Anderssonovou ztratila 1:45,7 minuty a obsadila 33. místo.
Olympijská vítězka z padesátky na letošních hrách Anderssonová se do čela posunula ve druhé polovině závodu a v cíli za sebou nechala o 9,1 sekundy dotírající Linn Svahnovou. Švédskou nadvládu podtrhla třetím místem Frida Karlssonová, která na vítěznou krajanku ztratila 10,2 sekundy.
Odsunula ze stupňů vítězů Rusku závodící v neutrálních barvách Natalii Terentěvovou, která pod dívčím jménem Něprjajevová ovládla v sezoně 2021/2022 celkové hodnocení Světového poháru. Pak kvůli sankcím za agresi na Ukrajině musela Světový pohár opustit a nyní se jako neutrální vrací. Do Finska se dostala, protože získala vízum ještě před kompletním zákazem vstupu ruských sportovců do země.
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Jednatřicetiletá Terentěvová, která na ZOH 2022 v Pekingu získala stříbro ve skiatlonu, rozběhla páteční desítku nejrychleji. V polovině závodu byla ještě v čele, ale nakonec s devatenáctisekundovou ztrátou na Anderssonovou na medaili nedosáhla.
Na květinovém ceremoniálu ji diváci vypískali. Stříbrná Svahnová tento projev zkritizovala. „Podle mě to nebylo na místě. Myslím, že je třeba rozlišovat mezi podstatou problému a tím, co se děje na individuální úrovni. Nemyslím si, že by pískání někomu pomohlo. Skutečnou změnu by přinesl až konec války,“ uvedla pro SVT Sport s tím, že s účastí ruských lyžařek v SP nesouhlasí.
Vstup do sezony se nevydařil české jedničce Janatové, která od začátku ztrácela a nakonec se nevešla ani do první třicítky. Oproti loňskému startu sezony, kdy se v Ruce rovněž jela desítka klasicky, si sedmá žena olympijského skiatlonu ještě o pět míst pohoršila. V rozhovoru pro Českou televizi uznala, že mířila výš. „Není to, co bych si představovala. Je to pro mě tady náročné. Hlavně je to klasickou technikou a ty kopce jsou prudké, takže to není můj šálek kávy,“ uvedla s tím, že Ruka je její nejméně oblíbené středisko ve Světovém poháru.
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Mužům i na úvod nové zimní sezony dominovali Norové. Triumf z loňského listopadu zopakoval Nyenget, jenž porazil o 10,7 sekundy Andrease Fjordena Reeho. Třetí s třináctisekundovým odstupem na vítěze skončil jedenáctinásobný olympijský šampion Johannes Hösflot Klaebo. Nejúspěšnější běžec na lyžích historie tak zatím nezískal 114. vítězství ve Světovém poháru, kterým by vyrovnal absolutní rekord krajanky Marit Björgenové.
Ze závodu mužů se na poslední chvíli kvůli akutním stomatologickým problémům odhlásil Jiří Tuž, takže čeští lyžaři startovali ve trojici. Nejlépe si vedl Matyáš Bauer, který na vítěze ztratil minutu a 6,2 sekundy a obsadil 34. místo. Jen o tři desetiny a jednu příčku za ním skončil Mike Ophoff. Nepovedený start do sezony měl nejzkušenější člen týmu Michal Novák, který obsadil až 54. místo se ztrátou 1:26,9 minuty.
Závody v Ruce budou pokračovat v sobotu sprinty mužů a žen.
Úvodní závody SP v běhu na lyžích v Ruce (Finsko)
10 km klasicky
Muži: 1. Nyenget 22:09,0, 2. Ree -10,7, 3. Klaebo -13,0, 4. Heggen -14,8, 5. Stenshagen -21,4, 6. Iversen (všichni Nor.) -21,6, ...34. Bauer -1:06,2, 35. Ophoff -1:06,5, 54. Novák (všichni ČR) -1:26,9.
Ženy: 1. Anderssonová 25:19,4, 2. Svahnová -9,1, 3. Karlssonová (všechny Švéd.) -10,2, 4. Terentěvová (Rus.) -19,0, 5. H. Wengová (Nor.) -23,0, 6. Matintalová (Fin.) -31,9, ...33. Janatová (ČR) -1:45,7.