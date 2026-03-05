Šedá myška se připomněla. Nováková o olympiádě i změně mentality po pádech

Premium

Fotogalerie 12

Barbora Nováková sjíždí trať alpského lyžování, sjezdovou část kombinovaného závodu žen. (10. února 2026) | foto: Aleksandra SzmigielReuters

Autor:
  12:00
Boduje v Evropském poháru, sem tam se objeví v tom Světovém a na nedávné olympiádě v Itálii dojela v superobřím slalomu čtrnáctá coby nejúspěšnější česká alpská lyžařka. Přesto se o Barboře Novákové příliš nemluví. „Připadám si jako šedá myška,“ usmívá se čtyřiadvacetiletá rodačka z Brna, která to z „nelyžařské“ jižní Moravy dotáhla až na světové svahy, kde bojuje po boku těch nejlepších.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Máte za sebou už druhou olympiádu, ale v podstatě žádný velký rozhovor. Čím si to vysvětlujete?
Je mi to trošku záhadou, ačkoliv si uvědomuji, že jsem doteď neměla žádné větší výsledky, takže vlastně novináře chápu. Proč by o mně vůbec měli psát? Nejsem moc aktivní na sociálních sítích, ani svaz nás příliš nepropaguje. Doma si z toho děláme srandu, že tak trochu proplouvám. Teď byl v Českých Budějovicích olympijský festival, organizátoři tam zvali snad úplně všechny, ale mě ne.

Doteď jsem se na něj nepodívala, viděla jsem akorát fotku, jak tam leží s nohama od sebe, a to mi stačilo.

o pádu Lindsey Vonnové

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Xilas vs. MrvaTenis - - 5. 3. 2026:Xilas vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • 1.31
  • -
  • 3.15
Karviná vs. PlzeňFotbal - - 5. 3. 2026:Karviná vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
5. 3. 17:00
  • 4.55
  • 3.87
  • 1.71
Rodionov vs. KrumichTenis - - 5. 3. 2026:Rodionov vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
5. 3. 19:30
  • 1.47
  • -
  • 2.46
Bouzková vs. TownsendováTenis - - 5. 3. 2026:Bouzková vs. Townsendová //www.idnes.cz/sport
5. 3. 20:00
  • 1.91
  • -
  • 1.89
Tottenham vs. Crystal PalaceFotbal - 29. kolo - 5. 3. 2026:Tottenham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
5. 3. 21:00
  • 2.42
  • 3.45
  • 3.08
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?

Italská sportoviště, která nepřežila olympijské hry v roce 2006

Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Šedá myška se připomněla. Nováková o olympiádě i změně mentality po pádech

Premium
Barbora Nováková sjíždí trať alpského lyžování, sjezdovou část kombinovaného...

Boduje v Evropském poháru, sem tam se objeví v tom Světovém a na nedávné olympiádě v Itálii dojela v superobřím slalomu čtrnáctá coby nejúspěšnější česká alpská lyžařka. Přesto se o Barboře Novákové...

5. března 2026

Krádež na paralympiádě. Z curlingové haly v Cortině zmizely dva hrací kameny

Curling vozíčkářů na paralympijských hrách v Cortině d’Ampezzo.

V úvodu paralympijského turnaje v curlingu vozíčkářů v Cortině d’Ampezzo ukradl zatím neznámý zloděj dva hrací kameny. Uvedla to agentura AP s tím, že místní úřady krádež speciálních žulových kamenů...

5. března 2026  11:33

Jak se dostaneme do Mexika? Iráčtí fotbalisté nemohou odletět na baráž o MS

Iráčtí fotbalisté naslouchají hymně.

Důsledky aktuálního konfliktu na Blízkém východě bude muset světová fotbalová federace FIFA řešit nejspíš dřív, než sama chtěla. Účast irácké reprezentace v březnové mezikontinentální baráži o postup...

5. března 2026  11:24

Jen hledáte výmluvy! Boj v zákulisí F1, nové regule se změní. Zpomalí úpravy favorita?

George Russell na předsezonních testech formule 1 v Bahrajnu.

První velká rozepře už se stihla objevit i vyřešit. A to nová sezona ještě ani nezačala. Vzhledem k zavedení revolučních změn v regulích formule 1 ale není překvapivé, že se třecí plochy vytváří tak...

5. března 2026  11:03

Severočeské derby nezní cool, chtěl jsem něco sexy. A tak Brňan stvořil El Nordico

Jan Russnák na basketbalovém MS 2019 v Číně.

Český sport má Zárubovo Vítej zlatý hattricku!, Tittelbachovo Honzo, Honzo, pojďte k nám! a teď už i něco jiného než hlášky, co zlidovělo – Russnákovo El Nordico. Tedy novotvar, jímž pojmenoval...

5. března 2026  10:36

Na tomhle hrát nechceme. Sigma během pár dní vymění trávník, přijede z Maďarska

Na Andrově stadionu začaly práce k výměně trávníku. Hotovo by mělo být do konce...

Namísto ocenění kritika. Zatímco v minulých letech sbírali trávníkáři fotbalové Olomouce ocenění za nejlépe připravený a vypadající pažit v republice, letos je Sigma kvůli svému terénu pod palbou...

5. března 2026  10:29

Kladno srazily na Spartě fauly, smutnit ale nemusí. Po 13 letech si zahraje play off

Kladenští hokejisté se radují z vyrovnávací trefy na Spartě.

V první třetině sváděli se soupeřem vyrovnaný boj, po dvojitém vyloučení se ale zápas zlomil. Kladenské fauly ve druhé dvacetiminutovce výrazně pomohly Spartě k vítězství 6:3. Přesto se i Rytíři...

5. března 2026  10:26

Hronek v NHL zazářil třemi body, Hertl řídil vítězný obrat Vegas

Útočník Vegas Tomáš Hertl (vpravo) se raduje ze svého gólu v prodloužení proti...

Hokejový obránce Filip Hronek v NHL vyprodukoval tři body za gól a dvě nahrávky, jeho Vancouver přesto na Carolinu nestačil a prohrál 4:6. Naopak vítězství ve středečním programu režíroval centr...

5. března 2026  6:38,  aktualizováno  9:53

Hektické jaro je zase tady! Deset otázek na prahu velkých cyklistických klasik

Mathieu van der Poel slaví triumf na klasice Omloop Het Nieuwsblad.

Tradičně ho provází studené počasí, mokro, nervozita, hektika, spousta pádů a tuhý boj. Přesto fanoušci závod Omloop Het Nieuwsblad napjatě vyhlíží. Právě belgický podnik tradičně zahajuje...

5. března 2026  9:50

Povedený start. Golfistka Kousková na turnaji LET v Austrálii po prvním kole vede

Česká golfistka Sára Kousková.

Golfistka Sára Kousková je po prvním kole s náskokem dvou ran v čele turnaje Ladies European Tour v australské Magentě. Na úvod zahrála česká jednička rekord hřiště 64 úderů, tedy osm pod par.

5. března 2026  9:36

Další premiéra v derby. Odřídí ho sudí Volek, který posledně pískal Spartu v Plzni

Sudí Volek ukazuje žlutou kartu sparťanu Irvingovi v utkání v Plzni.

V první lize působí čtvrtou sezonu a nyní se poprvé dočká největšího českého zápasu. Fotbalový rozhodčí Stanislav Volek odřídí nedělní pražské derby mezi Slavií a Spartou, kluby v čele tabulky...

5. března 2026  9:17

Svrčina stejně jako před týdnem porazil Duckwortha, v Indian Wells vyzve Sinnera

Dalibor Svrčina v kvalifikaci na turnaj v Torontu.

Tenista Dalibor Svrčina při své premiéře na prestižním turnaji v Indian Wells postoupil po vítězství 6:2, 6:4 nad Australanem Jamesem Duckworthem do 2. kola. Jeho příštím soupeřem bude hvězdný Jannik...

5. března 2026  9:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.