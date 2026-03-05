Máte za sebou už druhou olympiádu, ale v podstatě žádný velký rozhovor. Čím si to vysvětlujete?
Je mi to trošku záhadou, ačkoliv si uvědomuji, že jsem doteď neměla žádné větší výsledky, takže vlastně novináře chápu. Proč by o mně vůbec měli psát? Nejsem moc aktivní na sociálních sítích, ani svaz nás příliš nepropaguje. Doma si z toho děláme srandu, že tak trochu proplouvám. Teď byl v Českých Budějovicích olympijský festival, organizátoři tam zvali snad úplně všechny, ale mě ne.
Doteď jsem se na něj nepodívala, viděla jsem akorát fotku, jak tam leží s nohama od sebe, a to mi stačilo.