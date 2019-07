Zlatem z Zermattu končí Havlíčková s běháním a vrací se na lyže

Říká se o ní, že je budoucností českého běžeckého lyžování. V devatenácti letech má toho za sebou Barbora Havlíčková poměrně hodně.



Byla nejmladší členkou české výpravy na olympijských hrách v korejském Pchjongčchangu, kde měla premiéru ve skiatlonu. Mezi dospělými už zvládla i další závody a v juniorských kategoriích pravidelně jezdí mezi nejlepšími. V minulé sezoně navíc vyhrála OPA Cup pro lyžařky do 20 let.

„Čeká mě klíčový rok. Budu poslední sezonu juniorka,“ říká s natěšením mladá Jihočeška. A jejím vrcholem sezony bude juniorské mistrovství světa v německém Oberwiesenthalu. Veškerou přípravu směřuje k tomuto závodu.

Absolvuje ji pod novým osobním trenérem. Bývalého vynikajícího lyžaře Martina Koukala nahradil její otec Jiří Havlíček. „Není to ale tak, že bych s panem Koukalem přestala spolupracovat. Je trenérem juniorské reprezentace, takže se budeme i nadále potkávat.“

Letní dril si může zatím pochvalovat. I díky zdraví, které jí oproti minulé sezoně drží. Kromě běžeckého lyžování je Havlíčková také vynikající běžkyně.

Potvrdila to minulý týden, kdy vyhrála juniorské mistrovství Evropy v běhu do vrchu. Běželo se ve švýcarském Zermattu s výhledem na známou horu Matterhorn a start byl ve více jak 2 000 metrech nad mořem. „Byl to hodně náročný závod. Start byl opravdu vysoko,“ přikyvuje závodnice z Vimperka.

„Celý můj realizační tým tvoří moji blízcí a rodina. I jim patří medaile.“

„Tvrdě jsem na to trénovala a všichni lidé kolem mě tomu obětovali hodně. Tvoří mi parádní zázemí a musím jim poděkovat. Mám radost, že jsem dokázala prodat to, co jsem natrénovala. Výsledek je odměna,“ dodala Havlíčková. „Převýšení sice nebylo tak brutální oproti jiným závodům, ale nejvíc zabrat mi dala nadmořská výška. Závod to byl krásný v nádherné přírodě.“

Na trati o délce 5,9 kilometru a při převýšení až 500 metrů doběhla do cíle v čase 32 minut a 20 sekund. Druhou Italku Angelu Matteviovou porazila o 51 sekund, třetí Turkyni Ruken Tekovou už o dvě minuty a dvacet sekund.

K tomu na začátku léta přidala další úspěchy na domácím juniorském mistrovství v atletice. V Olomouci si vytvořila osobní rekordy na tratích 1 500 a 3 000 metrů na dráze. Na patnáctistovce doběhla druhá v čase čtyři minuty a 37 sekund. Delší trať vyhrála za devět minut a 45 sekund.

Že by se z ní ale začal stávat univerzál pro letní i zimní sporty, to zatím odmítá. Přirovnání k Evě Vrabcové Nývltové, která z lyžování přešla na maratony, se usmívá. „Limity jsou v atletice nastavené hodně přísně a musela bych udělat obrovský krok, abych svoje časy stlačila dolů. Eva je úplně někde jinde a k tomu mám opravdu daleko, i když mě běh hrozně baví.“

Prioritou pro ni zůstává běžecké lyžování, ke kterému už začne po atletické části sezony směřovat další přípravu. „První část přípravy mě bavila z několika pohledů. Povedlo se mi natrénovat vše, co jsem si naplánovala, a navíc mě baví spolupracovat s celým týmem, protože ho tvoří moji blízcí a rodina. Cítím, že všichni děláme maximum pro úspěch. Když stojím na stupních vítězů, medaile patří všem,“ řekla dále.

První start na sněhu je zatím daleko, ale plán do konce léta už má Havlíčková daný. Následující dny se bude připravovat v domácích podmínkách a pak vyrazí na vysokohorskou přípravu. Následovat bude soustředění v Norsku a koncem prázdnin se představí na závodech na kolečkových lyžích v Novém Městě na Moravě.

„Odteď už končíme s běháním a více se začneme zaměřovat na kolečkové lyže. Také se více zaměříme na specializaci a na sílu,“ prozradila běžkyně svůj další program.

Do Nového Města se pak chce vrátit v zimě. Až se bude v Česku konat světový pohár pro dospělé. „Hlavní cíl je, aby mi vydrželo zdraví. Pak mohu kromě juniorů pomýšlet i na další dospělé závody.“

A v nich se posouvat dál, i když dobře ví, že propast mezi juniorským a dospělým lyžováním je obrovská. „Hlavní je, aby byl vidět progres.“