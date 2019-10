Snowboardcrossařka Samková je armádním sportovcem roku

Šestadvacetiletá Samková letos prožila skvělou sezonu. Poprvé v kariéře vyhrála seniorské mistrovství světa, kde jí dosud medaile unikala.

Získala také druhý velký křišťálový glóbus, ten první vybojovala v roce 2017. K úspěchům ji dovedl mimo jiné Marek Jelínek, který byl vyhlášen nejlepším trenérem armádního sportovního klubu.

Samková anketu ovládla suverénně. Získala 786 bodů a nechala o 220 bodů za sebou Tomáše Nýdrleho, který se jako první český střelec stal mistrem světa ve skeetu. Třetí příčku obsadil stříbrný medailista z MS v rychlostní kanoistice kajakář Josef Dostál. Loňská královna Ester Ledecká tentokrát skončila čtvrtá.

Nejlepším závodníkem do 23 let byl zvolen běžec na lyžích Michal Novák. Juniorský mistr Evropy a stříbrný medailista ze seniorského ME ve střelbě z libovolné malorážky Filip Nepejchal se stal nejlepším juniorem. Nejlepším kolektivem jsou znovu parašutisté Dukly Prostějov.