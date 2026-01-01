Skokanka Indráčková v Oberstdorfu spadla, měla by být v pořádku

Bodové srážky za pád stály Indráčkovou prakticky jistý postup do závodu pro 30 nejlepších, klasifikována byla na 44. místě. Až 52. pozici obsadila Klára Ulrichová, jež skočila 96,5 metru.
Koudelka v Ga-Pa jasně prohrál s Kobajašim, i druhý díl Turné ovládl Prevc
Indráčková v předchozích závodech olympijské sezony prokazovala životní formu. Opakovaně překonala český rekord, v úterní kvalifikaci na úvodní závod Turné dvou nocí v Garmisch-Partenkirchenu stanovila současné maximum výkonem 132 metrů.
V Ga-Pa pak obsadila 17. místo a zaznamenala druhý nejlepší výsledek ve Světovém poháru v kariéře. Jejím maximem v seriálu je 14. místo, které před Vánocemi vybojovala v Engelbergu.