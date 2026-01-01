Skokanka Indráčková v Oberstdorfu spadla, měla by být v pořádku

Autor: ,
  16:43
Česká ženská jednička ve skoku na lyžích Anežka Indráčková měla pád v kvalifikaci na druhý závod Turné dvou nocí v Oberstdorfu. Devatenáctiletá reprezentantka neustála na německém můstku po skoku dlouhém 118 metrů dopad a skončila na zemi. Zdravotně by ale měla být v pořádku, doskočiště opustila v doprovodu záchranářů bez cizí pomoci.

Česká skokanka na lyžích Anežka Indráčková v akci. na Turné dvou nocí v Garmisch-Partenkirchenu, | foto: Reuters

Bodové srážky za pád stály Indráčkovou prakticky jistý postup do závodu pro 30 nejlepších, klasifikována byla na 44. místě. Až 52. pozici obsadila Klára Ulrichová, jež skočila 96,5 metru.

Koudelka v Ga-Pa jasně prohrál s Kobajašim, i druhý díl Turné ovládl Prevc

Indráčková v předchozích závodech olympijské sezony prokazovala životní formu. Opakovaně překonala český rekord, v úterní kvalifikaci na úvodní závod Turné dvou nocí v Garmisch-Partenkirchenu stanovila současné maximum výkonem 132 metrů.

V Ga-Pa pak obsadila 17. místo a zaznamenala druhý nejlepší výsledek ve Světovém poháru v kariéře. Jejím maximem v seriálu je 14. místo, které před Vánocemi vybojovala v Engelbergu.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Liverpool vs. LeedsFotbal - 19. kolo - 1. 1. 2026:Liverpool vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
1. 1. 18:30
  • 1.57
  • 4.36
  • 6.02
Crystal Palace vs. FulhamFotbal - 19. kolo - 1. 1. 2026:Crystal Palace vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
1. 1. 18:30
  • 2.24
  • 3.35
  • 3.54
Ottawa vs. WashingtonHokej - - 1. 1. 2026:Ottawa vs. Washington //www.idnes.cz/sport
1. 1. 19:00
  • 2.14
  • 4.11
  • 2.99
Sunderland vs. Manchester CityFotbal - 19. kolo - 1. 1. 2026:Sunderland vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
1. 1. 21:00
  • 8.10
  • 5.12
  • 1.40
Brentford vs. TottenhamFotbal - 19. kolo - 1. 1. 2026:Brentford vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
1. 1. 21:00
  • 2.40
  • 3.56
  • 3.03
NY Islanders vs. UtahHokej - - 1. 1. 2026:NY Islanders vs. Utah //www.idnes.cz/sport
1. 1. 21:00
  • 2.54
  • 3.98
  • 2.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Kincl zničil Pukače, Dvořák padl. Obr Fleury obhájil titul a přijal novou výzvu

Patrik Kincl na Oktagonu 81 porazil Roba Pukače na body.

Nabitá O2 arena, jedenáct zápasů včetně dvou titulových a osm českých bojovníků. Turnaj Oktagon 81 nabídl velkolepou podívanou i hodně krve. Will Fleury obhájil titul v těžké váze, Žalgas Žumagulov...

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní...

Boxer Joshua se zranil při tragické autonehodě. Dva spolujezdci nepřežili

Boxer Anthony Joshua se raduje po vítězství nad Jakem Paulem.

Bývalý boxerský mistr světa Anthony Joshua, který před deseti dny ve sledovaném zápase porazil youtubera Jakea Paula, se zranil při autonehodě v nigérijském státě Ogun. Šestatřicetiletý Brit skončil...

Koudelka v Ga-Pa jasně prohrál s Kobajašim, i druhý díl Turné ovládl Prevc

Domen Prevc slaví po vítězném skoku v Ga-Pa.

Slovinský skokan na lyžích Domen Prevc ovládl i druhý závod Turné čtyř můstků a po novoročním triumfu v Garmisch-Partenkirchenu se přiblížil celkovému vítězství v seriálu. Šestadvacetiletý rodák z...

1. ledna 2026  15:27,  aktualizováno  16:53

Skokanka Indráčková v Oberstdorfu spadla, měla by být v pořádku

Česká skokanka na lyžích Anežka Indráčková v akci. na Turné dvou nocí v...

Česká ženská jednička ve skoku na lyžích Anežka Indráčková měla pád v kvalifikaci na druhý závod Turné dvou nocí v Oberstdorfu. Devatenáctiletá reprezentantka neustála na německém můstku po skoku...

1. ledna 2026  16:43

Vláda Gabonu rozprášila reprezentaci, bývalou hvězdu Arsenalu vyloučila

Pierre-Emerick Aubameyang

Gabonská vláda po neúspěchu na mistrovství Afriky rozprášila fotbalovou reprezentaci. Ihned po středeční porážce 2:3 s Pobřežím slonoviny vystoupil v televizi ministr sportu Simplice-Désiré Mamboula...

1. ledna 2026  15:55

Tenisový United Cup 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Karolína Muchová se natahuje po míčku v semifinále United Cupu.

Tenisová sezona startuje čtvrtým ročníkem United Cupu. Atraktivní soutěž smíšených týmů začíná 2. ledna a potrvá až do 11. ledna. Český výběr hraje ve skupině D, kde se utká s Norskem a domácí...

1. ledna 2026  14:59

Otazníky nové sezony. Budou Alcaraz a Sinner dál vládnout a zazáří české ženy?

Carlos Alcaraz (vlevo) a Jannik Sinner pózují před vzájemným soubojem ve finále...

Vyhraje Novak Djokovič 25. grandslam? Podívají se čeští muži do elitní desítky? A překoná Kateřina Siniaková legendární Martinu Navrátilovou? Redakce iDNES se snažila odpovědět na důležité otázky...

1. ledna 2026  14:50

Řekl jsem si: Musíš! A trefil jsem to dobře. Krejčímu ke gólu gratuloval i Haraslín

Ladislav Krejčí slaví svůj gól na hřišti Manchesteru United.

Dlouho už si neužili ani částečnou radost, vždyť fotbalisté Wolverhamptonu na bodový zápis čekali dvanáct zápasů, tedy déle než dva měsíce. I proto Ladislav Krejčí, střelec vyrovnávacího gólu proti...

1. ledna 2026  14:49

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

1. ledna 2026  8:13,  aktualizováno  14:32

Tour de Ski 2025/26: program, výsledky, favorité, kde sledovat

Pole závodníků na Tour de Ski vede švédský lyžař Edvin Anger.

Jubilejní 20. ročník Tour de Ski v běhu na lyžích letos odstartoval 28. prosince v Toblachu a vyvrcholí 4. ledna ve Val di Fiemme. Mezi české naděje patří Michal Novák a Kateřina Janatová. Podruhé za...

1. ledna 2026  14:14

Chelsea půl roku po triumfu na MS klubů odvolala trenéra Marescu

Enzo Maresca uklidňuje hráče Chelsea během utkání s Wolverhamptonem.

Od fotbalistů Chelsea byl po roce a půl odvolán trenér Enzo Maresca. Italský kouč s týmem loni ovládl Konferenční ligu a mistrovství světa klubů. V této sezoně se však londýnskému celku nedaří, navíc...

1. ledna 2026  13:54

Klaebo a Digginsová ovládli stíhací závod a přiblížili se vítězství na Tour de Ski

Nor Johannes Hösflot Klaebo ovládl na Tour de Ski stíhací závod na 20 km...

Nor Johannes Hösflot Klaebo a Američanka Jessie Digginsová ovládli stíhací závody na 20 kilometrů klasicky v Toblachu a přiblížili se triumfu v Tour de Ski. Zatímco Klaebo doběhl ve čtvrtém dílu s...

1. ledna 2026  13:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Najman se vrací z Olomouce zpět do Sparty, opačným směrem míří Vitouch

Ondřej Najman na lavičce.

Hokejový útočník Ondřej Najman se vrací z Olomouce do Sparty. Sedmadvacetiletý hráč zamířil před sezonou na Hanou na hostování, které ale Pražané předčasně ukončili. Místo Najmana do Olomouce míří...

1. ledna 2026  12:31

Do LA jsem chtěl jet za svoje. Bugár o zakázané olympiádě i Emilu Zátopkovi

Premium
Imrich Bugár na Sportovci roku 2025

Věřil si, že na olympiádě v Los Angeles v roce 1984 by v hodu diskem mohl vybojovat medaili. Klidně zlatou. Vždyť o rok dříve dominoval na mistrovství světa v Helsinkách. Jenže Československo na...

1. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.