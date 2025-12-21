Devatenáctiletá Indráčková skočila v prvním kole 118 a v druhém 129 metrů, čímž stanovila nový český ženský rekord. V druhém kole si polepšila o osm pozic. „Mám z toho neskutečně pozitivní pocity. Ten let byl absolutně neskutečný, nikdy jsem takhle daleko v zimě neskočila. Příště doufám, že budu mít takové skoky dva a posunu to dál. Znovu kariérní maximum, konečně zase cítím lehčí euforii a doufám, že ji ucítím častěji,“ radovala se v nahrávce pro média.
V Engelbergu se naopak nedařilo druhé české skokance Kláře Ulrichové, jež se ani do jednoho závodu nekvalifikovala.
Po sobotním druhém místě zvítězila úřadující vítězka SP Nika Prevcová ze Slovinska a připsala si čtvrtou výhru v sezoně. Vedoucí žena seriálu Nozomi Marujamaová z Japonska skončila den po triumfu šestá.
Závod mužů se začátkem v 16:00 bude bez české účasti. Zkušený Roman Koudelka a debutant David Rygl se v kvalifikaci seřadili na 51. a 52. pozici, byli tedy první a druhý pod čarou.
SP ve skocích na lyžích v Engelbergu (Švýcarsko)
Ženy: 1. Prevcová (Slovin.) 284,1 (128,5+136), 2. Strömová (Nor.) 267,4 (132,5+125), 3. Schmidová (Něm.) 247,9 (127+134,5), ...14. A. Indráčková (ČR) 222,4 (118+129)