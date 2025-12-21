Indráčková v euforii. Skokanka 129 metry překonala český rekord i maximum ve SP

  16:36
Skokanka na lyžích Anežka Indráčková obsadila 14. místo v Engelbergu a o čtyři příčky si vylepšila osobní maximum ve Světovém poháru. Osmnáctá byla v sobotním prvním závodu ve Švýcarsku a také před měsícem v Lillehammeru.
Anežka Indráčková v eurofii poté, co skočila v Engelbergu nový český rekord. | foto: Profimedia.cz

Devatenáctiletá Indráčková skočila v prvním kole 118 a v druhém 129 metrů, čímž stanovila nový český ženský rekord. V druhém kole si polepšila o osm pozic. „Mám z toho neskutečně pozitivní pocity. Ten let byl absolutně neskutečný, nikdy jsem takhle daleko v zimě neskočila. Příště doufám, že budu mít takové skoky dva a posunu to dál. Znovu kariérní maximum, konečně zase cítím lehčí euforii a doufám, že ji ucítím častěji,“ radovala se v nahrávce pro média.

Anežka Indráčková v Engelbergu během svého rekordního skoku.

V Engelbergu se naopak nedařilo druhé české skokance Kláře Ulrichové, jež se ani do jednoho závodu nekvalifikovala.

Po sobotním druhém místě zvítězila úřadující vítězka SP Nika Prevcová ze Slovinska a připsala si čtvrtou výhru v sezoně. Vedoucí žena seriálu Nozomi Marujamaová z Japonska skončila den po triumfu šestá.

Závod mužů se začátkem v 16:00 bude bez české účasti. Zkušený Roman Koudelka a debutant David Rygl se v kvalifikaci seřadili na 51. a 52. pozici, byli tedy první a druhý pod čarou.

SP ve skocích na lyžích v Engelbergu (Švýcarsko)

Ženy: 1. Prevcová (Slovin.) 284,1 (128,5+136), 2. Strömová (Nor.) 267,4 (132,5+125), 3. Schmidová (Něm.) 247,9 (127+134,5), ...14. A. Indráčková (ČR) 222,4 (118+129)
Průběžné pořadí SP (po 9 z 33 závodů): 1. Marujamaová (Jap.) 810, 2. Prevcová 716, 3. Strömová 548, ...24. A. Indráčková 71, 27. Ulrichová (ČR) 57
16:00 muži

Program SP v alpském lyžování 2025/26: kdy jede Ester Ledecká?

Ester Ledecká jede super-G v La Thuile.

Olympijská sezona alpského lyžování začíná už v říjnu a poslední závod zimy 2025/2026 čeká lyžaře v březnu. Ani letos nevynechá Světový pohár česká obojživelnice Ester Ledecká. Kompletní program...

20. prosince 2025  12:38,  aktualizováno  21. 12. 12:44

Ledecká potvrdila zlepšení, v super-G končí devátá. Vonnová slaví další stupně

Ester Ledecká na trati superobřího slalomu ve Val d’Isere.

V sobotním sjezdu si připsala šesté místo a i o den později Ester Ledecká skončila mezi naprostou špičkou. V super-G ve francouzském Val d’Isere dojela na dělené deváté příčce, což její druhý...

21. prosince 2025  12:41

