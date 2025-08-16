Indráčková poskočila do desítky, ve Wisle zaznamenala nejlepší výsledek v seriálu

Sedmadvacetiletá Indráčková byla v obou úvodních závodech Grand Prix v Courchevelu třináctá a stejná pozice jí díky skoku 114 metrů patřila i dnes po 1. kole. Druhý skok česká reprezentantka prodloužila o šest metrů a posunula se na dělenou devátou pozici.
Vyhrála dvojnásobná mistryně světa a vítězka Světového poháru Nika Prevcová ze Slovinska a vede průběžné pořadí. Indráčková je desátá.
Muži i s Romanem Koudelkou budou skákat od 20:00.
V neděli se stejně jako ve Francii uskuteční závod v experimentálním formátu High Five.
Letní Grand Prix ve skoku na lyžích ve Wisle (Polsko):
Ženy: 1. Prevcová (Slovin.) 247,9 (127+121), 2. Marujamaová (Jap.) 240,5 (125+127), 3. Strateová (Kan.) 231,4 (127+123), ...9. K. Indráčková 189,6 (114+120), 20. Ulrichová (obě ČR) 151,7 (117+104,5)
Průběžné pořadí (po 3 z 9 závodů): 1. Prevcová 245, 2. Strateová 220, 3. Marujamaová 180, ...10. K. Indráčková 69, 28. Ulrichová 19
20:00 muži