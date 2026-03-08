Super-G ONLINE: Třetí závod ve Val di Fassa. Jak si vede Ledecká?

Alpské lyžařky absolvují v neděli v italském Val di Fassa třetí závod této zastávky Světového poháru, tentokrát mají na programu superobří slalom. Ve startovním poli jsou také Ester Ledecká a Barbora Nováková. Jak se jim na trati daří? Sledujte od 10:45 v podrobné online reportáži.

Ester Ledecká na trati sjezdu ve Val di Fassa. | foto: AP

Ledecká je po olympijských hrách ve skvělé formě, z pěti závodů byla nejhůře čtrnáctá, a to v pátečním sjezdu právě ve Val di Fassa. V sobotním sjezdu byla osmá a zapsala druhý nejlepší výsledek sezony v této disciplíně.

Minulý víkend v andorrském Soldeu skončila ve dvou závodech super-G čtvrtá a šestá, přičemž pokaždé ji od stupňů vítězek dělilo pár setin sekundy nebo drobná chyba v jinak perfektní jízdě.

Tentokrát se do závodu vypraví s číslem 10.

Druhý nejlepší sjezd sezony pro Ledeckou. Ve Val di Fassa skončila osmá

Před ní startují velké favoritky Alice Robinsová, Corrine Suterová nebo Emma Aicherová. Vedoucí žena disciplíny Sofia Goggiaová má číslo 14. Ledecká zatím v pořadí super-G drží čtvrté místo.

První body do tohoto hodnocení by ráda zapsala Nováková, která zvládla superobří slalom na olympijských hrách ve 14. nejlepším čase, ve Světovém poháru ale zatím na výraznější výsledek čeká. V neděli startuje s číslem 49.

