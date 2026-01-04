Rastová má nakročeno k triumfu i ve slalomu, Dubovská opět bez postupu

Dubovskou v létě trápily problémy se zády a v neděli absolvovala teprve třetí závod.
Na nejrychlejší nestačila, z 43. místa měla k postupu do druhého kola daleko. Od bodované třicítky ji dělila zhruba sekunda, za vedoucí Rastovou zaostala o 4,35 vteřiny.
Neprošla do druhé části stejně jako v Levi ve Finsku, v rakouském Semmeringu před týdnem Dubovská první kolo nedokončila.
V Kranjské Goře začíná finálové kolo ve 12:15. Před olympijskými hrami pak lyžařky absolvují ještě další dva slalomy včetně Špindlerova Mlýna 25. ledna.