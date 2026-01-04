Rastová má nakročeno k triumfu i ve slalomu, Dubovská opět bez postupu

  11:31
Vítězka všech pěti dosavadních slalomů olympijské sezony Mikaela Shiffrinová je po prvním kole v Kranjské Goře na druhém místě. O desetinu sekundy vede závod Světového poháru v polovině Švýcarka Camile Rastová, jež ve slovinském středisku vyhrála sobotní obří slalom a v předchozím slalomu v Semmeringu prohrála s americkou hvězdou jen těsně. Česká lyžařka Martina Dubovská ani tentokrát na body nedosáhne.
Martina Dubovská absolvuje slalom v Kranjské Goře. | foto: Profimedia.cz

Dubovskou v létě trápily problémy se zády a v neděli absolvovala teprve třetí závod.

Na nejrychlejší nestačila, z 43. místa měla k postupu do druhého kola daleko. Od bodované třicítky ji dělila zhruba sekunda, za vedoucí Rastovou zaostala o 4,35 vteřiny.

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Neprošla do druhé části stejně jako v Levi ve Finsku, v rakouském Semmeringu před týdnem Dubovská první kolo nedokončila.

V Kranjské Goře začíná finálové kolo ve 12:15. Před olympijskými hrami pak lyžařky absolvují ještě další dva slalomy včetně Špindlerova Mlýna 25. ledna.

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Kincl zničil Pukače, Dvořák padl. Obr Fleury obhájil titul a přijal novou výzvu

Patrik Kincl na Oktagonu 81 porazil Roba Pukače na body.

Nabitá O2 arena, jedenáct zápasů včetně dvou titulových a osm českých bojovníků. Turnaj Oktagon 81 nabídl velkolepou podívanou i hodně krve. Will Fleury obhájil titul v těžké váze, Žalgas Žumagulov...

Boxer Joshua se zranil při tragické autonehodě. Dva spolujezdci nepřežili

Boxer Anthony Joshua se raduje po vítězství nad Jakem Paulem.

Bývalý boxerský mistr světa Anthony Joshua, který před deseti dny ve sledovaném zápase porazil youtubera Jakea Paula, se zranil při autonehodě v nigérijském státě Ogun. Šestatřicetiletý Brit skončil...

Boží Čechoslováci. Junioři si šli pro zlato: Ale Rusáci nás strašně vytrestali!

Premium
Zleva Robert „Bobby“ Holík, Robert Reichel a Jaromír Jágr.

Byly doby, kdy zisk bronzových medailí z mistrovství světa hráčů do 20 let znamenal pro národní tým zvlášť palčivé zklamání. „Nechtěl bych vidět Čechoslováky, kdyby měli tak dobrého gólmana jako my....

4. ledna 2026

Rastová má nakročeno k triumfu i ve slalomu, Dubovská opět bez postupu

Martina Dubovská absolvuje slalom v Kranjské Goře.

Vítězka všech pěti dosavadních slalomů olympijské sezony Mikaela Shiffrinová je po prvním kole v Kranjské Goře na druhém místě. O desetinu sekundy vede závod Světového poháru v polovině Švýcarka...

4. ledna 2026  11:31

Michek dojel v první etapě Dakaru patnáctý, do čela se posunul Branch

Martin Michek během prologu na Rallye Dakar 2026

V první etapě Rallye Dakar dojel český motocyklový jezdec Martin Michek patnáctý a stejná pozice mu patří i v průběžném pořadí. Výsledky sobotního prologu rozhodovaly pouze o startovním pořadí do...

4. ledna 2026  11:17

Nečas asistoval u výhry nad Carolinou, Pastrňák řídil triumf ve Vancouveru

Elias Lindholm děkuje Davidu Pastrňákovi za přihrávku na gól v utkání ve...

Hokejista David Pastrňák pomohl dvěma asistencemi k vítězství Bostonu 3:2 v prodloužení proti Vancouveru, za který přidal gól a asistenci Filip Hronek. V nabitém sobotním programu NHL se ukázal také...

3. ledna 2026  20:50,  aktualizováno  4. 1. 11:09

Tenisový United Cup 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Karolína Muchová se natahuje po míčku v semifinále United Cupu.

Tenisová sezona startuje čtvrtým ročníkem United Cupu. Atraktivní soutěž smíšených týmů začíná 2. ledna a potrvá až do 11. ledna. Český výběr hraje ve skupině D, kde se utká s Norskem a domácí...

4. ledna 2026  10:18

OBRAZEM: Superhrdinové, Elvis i pizza či pivo. Jaké byly kostýmy na MS v šipkách?

Šipkařští fanoušci dorazili na mistrovství světa tradičně ve speciálních...

Zřejmě jen těžko byste vymysleli vrcholnou akci, kde se tolik kloubí sport se zábavou. Šipkařské mistrovství světa kromě skvělých výkonů tradičně přineslo i velmi pestrou paletu kostýmů fanoušků i...

4. ledna 2026

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

4. ledna 2026  9:51

Úspěšný začátek sezony pro Bouzkovou. V Brisbane hladce prošla do druhého kola

Marie Bouzková na turnaji v Montrealu

Marie Bouzková úspěšně zahájila tenisovou sezonu. Na turnaji v Brisbane porazila v prvním kole rumunskou soupeřku Jaqueline Cristianovou 6:4, 6:3 a může se těšit na souboj s 15. nasazenou Paulou...

4. ledna 2026  9:41

Zranění i nesympatie s trenérem. Jurečka o návratu z Turecka: Za Baník jsem rád

Útočník Václav Jurečka si kryje míč před obráncem Karlem Pojezným.

Z tureckého tepla skočil rovnou do mrazu. Václav Jurečka už naplno trénuje s fotbalisty ostravského Baníku, které posílil poté, co předčasně ukončil smlouvu v Rizesporu.

4. ledna 2026

Krejčí znovu zářil stoprocentními trojkami, Atlantě to ale na výhru nestačilo

Vít Krejčí posílá míč ke koši Toronta.

Basketbalisté Atlanty prohráli v NBA na palubovce Toronta 117:134 a nezabránil tomu ani český reprezentant Vít Krejčí, přestože trefil všechny čtyři své pokusy za tři body a nasbíral 13 bodů. K tomu...

4. ledna 2026  8:21,  aktualizováno  8:45

Zápasník Muradov se oženil. Pohledná partnerka přiznala nové příjmení

Sabina Karásková a Machmud Muradov (Liberec, 25. února 2023)

Zápasník Makhmud Muradov a jeho partnerka Sabina Karásková vstoupili do manželství. Karásková to nepřímo potvrdila na Instagramu, kde se pochlubila nejen souhrnem uplynulého roku, ale i novým...

4. ledna 2026  8:20

Krejčí vs. Souček: úsměvy i tahanice ve vápně. Vyhne se alespoň jeden sestupu?

Záložník Tomáš Souček z West Hamu

Ani jeden to se svým týmem v letošní sezoně fotbalové Premier League nemá jednoduché. Vzájemný střet dvou českých reprezentantů ale dopadl zcela jasně pro Ladislava Krejčího, jehož Wolverhampton...

4. ledna 2026  7:36

