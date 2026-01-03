Obří slalom v Kranjské Goře vede Rastová, Jelínková do 2. kola nepostoupila

O další setinu zpět je vedoucí žena Světového poháru Mikaela Shiffrinová z USA. Rakušanka Julia Rastová, jež vede pořadí obřího slalomu, na páté příčce ztrácí 41 setin. Šestá Švédka Sara Hectorová zaostává o 85 setin, další závodnice mají už více než sekundové manko.
Česká reprezentantka Adriana Jelínková při prvním startu v sezoně do druhého kola nepostoupila. V první jízdě ztratila na Rastovou 4,07 sekundy a obsadila 47. místo. Od bodované třicítky ji dělila více než sekunda.
Druhé kolo je ve Slovinsku na programu od 13:00.