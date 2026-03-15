Dubovská se blýskla ve slalomu v Aare nejrychlejší jízdou, vyhrála Shiffrinová

  13:59
Slalomářka Martina Dubovská zajela nejrychlejší čas druhého kola a skončila jedenáctá na Světovém poháru v Aare. Čtyřiatřicetiletá česká lyžařka v druhé polovině závodu předčila i olympijskou vítězku a rekordmanku seriálu Američanku Mikaelu Shiffrinovou, jež nicméně celkovým časem o téměř sekundu deklasovala konkurenci a rekordní počet vítězství v seriálu vylepšila na 109. Zároveň se přiblížila k šestému celkovému prvenství.

Spokojená Martina Dubovská v cíli slalomu v Aare. | foto: AP

Dubovská se s elitou v této sezoně rozloučila nejlepším umístěním za poslední dva roky. Jedenáctá byla naposledy v březnu 2024 při finále SP v Saalbachu, vzhledem k problémům se zády se letos na vrchol pohárové sezony nedostala.

Po prvním kole patřilo Dubovské 27. místo, ale skvělou jízdou nakonec zaznamenala ve druhém nejlepší čas 52,57.

Shiffrinová s pohodlným vedením v polovině závodu byla ve druhém kole pomalejší než česká slalomářka o 56 setin.

Malý glóbus pro slalomářskou královnu hvězdná Američanka získala již podeváté v lednu ve Špindlerově Mlýně, poté brala zlato i na olympijských hrách v Cortině d’Ampezzo.

Ze 109 vítězných závodů ve Světovém poháru vybojovala Shiffrinová 72 triumfů právě ve slalomu. V aktuální sezoně jich ovládla osm z devíti, jedinou přemožitelku našla v Camille Rastové v Kranjské Goře na začátku ledna.

Navíc do Norska na finále pojede Shiffrinová s náskokem 140 bodů před Emmou Aicherovou. Němka však ve Švédsku druhou příčkou potvrdila všestrannost a může bodovat ve všech čtyřech zbývajících závodech. Finále SP začne 21. března.

SP ve sjezdovém lyžování v Aare (Švédsko):

Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:43,35 (50,22+53,13), 2. Aicherová (Něm.) -0,94 (50,73+53,56), 3. Holdenerová (Švýc.) -1,00 (50,92+53,43), 4. Truppeová (Rak.) -1,09 (50,79+53,65), 5. Moltzanová (USA) -1,83 (51,33+53,85), 6. Germaneová (Lot.) -1,85 (51,93+53,27), ...11. Dubovská (ČR) -2,36 (53,14+52,57).

Průběžné pořadí slalomu (po 9 z 10 závodů): 1. Shiffrinová 880, 2. Rastová (Švýc.) 518, 3. Holdenerová 418, 4. Truppeová 391, 5. Moltzanová 347, 6. Colturiová (Alb.) 344, ...33. Dubovská 34.

Průběžné pořadí SP (po 33 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1286, 2. Aicherová 1146, 3. Rastová 989, 4. Goggiaová (It.) 853, 5. Robinsonová (N. Zél.) 779, 6. Moltzanová 739, ...17. Ledecká (ČR) 424, 93. Dubovská 34.

