Lyžaři si v Courchevelu nezazávodí vůbec. Odermatt má glóbus i ze super-G

  9:45
Lyžaři včetně Jana Zabystřana přišli také o druhý superobří slalom Světového poháru v Courchevelu. Zatímco v sobotu panovala ve francouzském středisku špatná viditelnost, v neděli nebyla trať bezpečná po přívalu sněhu. Malý křišťálový glóbus za hodnocení disciplíny tak počtvrté získal Švýcar Marco Odermatt, jenž je zároveň celkovým vítězem seriálu a obhájil také malý glóbus za sjezd.

Pohled do cíle super-G mužů v neděli ráno v Courchevelu. | foto: AP

V sobotu lyžaře zastavilo sněžení a mlha. V neděli měl Zabystřan se startovním číslem 1 závod zahájit, ale federace FIS po dohodě s organizátory ráno informovala o zrušení bez náhrady.

Super-G tak mají muži na programu už jen při finále Světového poháru za týden v Norsku v Kvitfjellu.

Úřadující mistr světa Odermatt má v čele pořadí disciplíny před Rakušanem Vincentem Kriechmayrem nedostižný náskok 158 bodů.

Odermatt vyhraje Světový pohár, už popáté v řadě. Má i malý glóbus za sjezd

Zabystřanovi, senzačnímu vítěz prosincového superobřího slalomu ve Val Gardeně, patří osmé místo.

Hvězdný Švýcar může navíc opět ovládnout i hodnocení obřího slalom. Velkých glóbů už má Odermatt pět, malých jedenáct. Dominuje posledních pět sezon.

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Závod F1 v Číně ovládl mladík Antonelli, porouchané mclareny ani neodstartovaly

Aktualizujeme
Kimi Antonelli ve vedení Velké ceny Číny, za ním jeho týmový kolega z Mercedesu...

Devatenáctiletý Andrea Kimi Antonelli ovládl Velkou cenu Číny a získal první vítězství ve formuli 1. Na stupně vítězů ho doprovodili George Russell, jeho týmový kolega z Mercedesu, a Lewis Hamilton...

15. března 2026  7:30,  aktualizováno  9:43

Dončič zařídil výhru Lakers v poslední sekundě prodloužení, dál vítězí i Atlanta

Luka Dončič z Lakers se vyhýbá obraně Aarona Gordona z Denveru.

Austin Reaves s Lukou Dončičem zařídili v NBA vítězství Los Angeles Lakers nad Denverem 127:125 po prodloužení. Reaves nejprve v závěru normální hrací doby srovnal chytrou akcí a následně Dončič v...

15. března 2026  9:23

Odchody do zahraničí? Ne, nejlepší ligu máme my. Co zdobí český parahokej?

Český parahokejista Radek Zelinka se prosazuje v utkání proti Slovensku.

Od naší zpravodajky v Itálii Nemusí mít jiné zaměstnání, protože mají dostatečnou podporu, aby se soustředili jen na sport. V reprezentaci se schází pravidelně na společné tréninky či kempy. Za poslední roky se jejich úroveň...

15. března 2026

Siniaková vybojovala další deblovou trofej! Medveděv překvapivě zastavil Alcaraze

Kateřina Siniaková slaví s Taylor Townsendovou deblové vítězství na turnaji v...

Tenistka Kateřina Siniaková získala na prestižním turnaji v Indian Wells 34. titul ve čtyřhře, s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou triumfovala počtvrté. Ve finále porazily srbsko-kazašskou...

15. března 2026  8:23

World Baseball Classic 2026: program, skupiny, výsledky, jak hráli Češi

Český baseballista Vojtěch Menšík

Česká baseballová reprezentace podruhé v historii hrála na prestižním turnaji World Baseball Classic, který bývá označován za neoficiální mistrovství světa. Ve skupině prohrála všechny zápasy a o...

13. března 2026  8:31,  aktualizováno  15. 3. 8:04

Užívám si každou vteřinu, říká plzeňský Lalancette a vyhlíží play off: Vše bude těžší

Lalancette z Plzně v souboji u mantinelu.

Během úvodní třetiny posledního duelu základní části extraligy proti Vítkovicím fanoušci jásali nad zprávou, že v Plzni prodloužil smlouvu o další dva roky. Hokejový útočník Christophe Lalancette pak...

15. března 2026

Pastrňák se Zachou asistovali, Nečas mírnil prohru. Rittich vychytal výhru Islanders

Bostonský útočník David Pastrňák s pukem před Martinem Fehérvárym z Washingtonu.

Hokejisté Bostonu v předehrávaném zápase sobotního programu NHL i díky asistencím českých útočníků Davida Pastrňáka a Pavla Zachy zvítězili 3:2 po nájezdech na ledě Washingtonu. V akci byl i Martin...

14. března 2026  23:07,  aktualizováno  15. 3. 7:31

Dobrý koncentrovaný výkon, chválil Trpišovský. Repre? Užiju si ji jako divák

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání ve Zlíně.

Potěšil ho hlavně přístup, který slávističtí fotbalisté ukázali ve Zlíně po vyhraném derby nad Spartou. I proto mají po vítězství 3:1 v čele nejvyšší soutěže třináctibodový náskok v neúplné tabulce....

15. března 2026

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Kompletní startovní listiny. Kdo bude bojovat o medaile?

Užijte si mistrovství světa v krasobruslení 2026 s tou pravou atmosférou přímo...

Pražská O2 arena se koncem března promění v centrum světového sportu. Mistrovství světa v krasobruslení 2026 totiž do české metropole přivádí kompletní sestavu čerstvých olympijských medailistů z...

15. března 2026

Havel mi nechtěl dát nové vyznamenání. Šlégr vypráví o Naganu i vrcholné politice

Premium
Jiří Šlégr

Během jeho focení před budovou hokejového svazu v Libni se z ulice ozvalo: „Takhle pálí Guma!“ A bývalý hokejový obránce Jiří Šlégr se usmál. Téměř před osmadvaceti lety takhle televizní komentátor...

15. března 2026

Formule 1 přichází kvůli válce o dva závody, zrušené Velké ceny se nenahradí

Lando Norris z McLarenu během tréninku v Bahrajnu

Dubnové Velké ceny formule 1 v Bahrajnu a Saúdské Arábii se z bezpečnostních důvodů kvůli válečnému konfliktu s Íránem neuskuteční. Závody nebudou letos nahrazeny, takže sezona bude mít místo 24 jen...

14. března 2026  23:24,  aktualizováno  23:29

