Lyžaři si v Courchevelu nezazávodí vůbec. Odermatt má glóbus i ze super-G

V sobotu lyžaře zastavilo sněžení a mlha. V neděli měl Zabystřan se startovním číslem 1 závod zahájit, ale federace FIS po dohodě s organizátory ráno informovala o zrušení bez náhrady.
Super-G tak mají muži na programu už jen při finále Světového poháru za týden v Norsku v Kvitfjellu.
Úřadující mistr světa Odermatt má v čele pořadí disciplíny před Rakušanem Vincentem Kriechmayrem nedostižný náskok 158 bodů.
Zabystřanovi, senzačnímu vítěz prosincového superobřího slalomu ve Val Gardeně, patří osmé místo.
Hvězdný Švýcar může navíc opět ovládnout i hodnocení obřího slalom. Velkých glóbů už má Odermatt pět, malých jedenáct. Dominuje posledních pět sezon.