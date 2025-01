Odermattův rekordní sjezd ve Wengenu. Na náročné trati uspěl i Zabystřan

Závod SP ve sjezdovém lyžování Wengen (Švýcarsko) Muži - sjezd: 1. Odermatt 2:22,58, 2. Von Allmen (oba Švýc.) -0,37, 3. Hrobat (Slovin.) -0,57, 4. Paris (It.) -0,69, 5. Alexander (Kan.) -0,71, 6. Bennett (USA) -0,83, ...22. Zabystřan (ČR) -2,78 Průběžné pořadí sjezdu (po 4 z 9 závodů): 1. Odermatt 325, 2. Von Allmen 243, 3. Murisier (Švýc.) 178, 4. Hrobat 172, 5. Alexander 134, 6. Allegre (Fr.) 121, ...24. Zabystřan 38 Průběžné pořadí SP (po 19 z 38 závodů): 1. Odermatt 866, 2. Kristoffersen (Nor.) 574, 3. Meillard (Švýc.) 482, 4. Von Allmen 391, 5. McGrath (Nor.) 382, 6. Pinheiro Braathen (Braz.) 370, ...53. Zabystřan 85