Když outsideři šokují. S číslem 82 postup? Senzace z Levi má známé předchůdce

Takový počin v elitním seriálu databáze Mezinárodní lyžařské federace v tomto století neeviduje. Dosud rekord drželi Kanaďan Jean Philippe Roy a Slovinec Žan Kranjec, kteří kdysi postoupili z prvního kola s čísly 77.
„Nevím, co na to říct. Taky jsem se to právě dozvěděl. Je úplně šílené, že se to ještě nikdy nestalo,“ smál se Wissting bezprostředně po závodě v rozhovoru pro SVT.
Je mu jedenadvacet a z juniorského mistrovství světa v Tarvisiu 2025 vlastní slalomové stříbro. V elitním poháru však startoval teprve počtrnácté. A jen dvakrát předtím postoupil: loni skončil ve slalomu v Madonně di Campiglio devatenáctý a letos v lednu ve stejné disciplíně ve Wengenu sedmadvacátý.
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Jinak sbíral nepopulární zkratky DNF a DNQ, tedy nedokončil nebo nekvalifikoval se.
A teď takový průlom!
„Když se bavíte s jinými lidmi, myslí si, že s tak vysokými čísly nemáte šanci a jedete si tak akorát zazávodit pro radost. Jsem rád, že jsem to prolomil. Neskutečný zážitek,“ rozplýval se Švéd a ani ve druhé části se neztratil.
Jel už sice opatrněji a po chybě před nájezdem na prudší pasáž si chtěl hlavně připsat cenné body. I tak vybojoval nejlepší výsledek své kariéry a z celkové sedmnácté pozice ztratil na brazilského vítěze Lucase Pinheira Braathena 2,29 sekundy.
„Docela šílené, co se tu stalo,“ opakoval neustále. „Povedly se mi dvě solidní jízdy, i když v obou přišla chyba. Ale určitě spokojenost. Těším se na další závody.“
Podobné příběhy baví asi každého. Když se outsider vzepře papírovým prognózám. Když se postará o pořádnou senzaci. V kronikách byste podobných snových počinů našli mnohem víc než jen čerstvý Wisstingův úspěch.
Nemusíme chodit daleko. Asi si každý vybaví rok 2018, olympijské hry v Pchjongčchangu a životní super-G Ester Ledecké. Na trať vyrazila jako šestadvacátá, americká televize NBC už jako vítězku vyhlásila Rakušanku Annu Veithovou.
Vážně se zdálo, že je jasno. Jenže pak všechny česká obojživelnice šokovala a s nevěřícným výrazem v cíli slavila zlato.
„Vedle mě stáli rakouští trenéři. Jen jsme se dívali po sobě: Co se to tady sakra stalo?“ vzpomínal nedávno nový trenér Ledecké Karlheinz Pichler, jenž tehdy vedl Lichtenštejnku Tinu Weiratherovou, kterou Ledecká odsunula na třetí pozici.
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Na olympijských hrách v Lillehammeru 1994 se zase Slovince Katje Korenové podařilo ve slalomu s číslem 33 proniknout až na bronzový stupínek. A to měla našlápnuto i na zlato, po prvním kole totiž vedla. Korenová přitom nešokovala jen pod pěti kruhy. Už v prosinci 1993 vyhrála ve Světovém poháru super-G ve Flachau s šestašedesátkou.
V elitním seriálu je příkladů mnoho. Než se Lichtenštejnec Markus Foser v roce 1993 vydal s číslem 66 na sjezd ve Val Gardeně, stihl si ještě dobírat favorizovaného Lucemburčana Marca Girardelliho. „Pozor, závod začíná až po třicítce,“ upozorňoval ho. Což se vyplnilo.
Foser o devatenáct setin zvítězil a slavil své jediné vítězství i pódium mezi elitou. „Sice jsem to řekl, ale myslel jsem, že bych mohl skončit spíš v první šestce,“ vzpomínal později.
V dobách, kdy ještě svět znal spíš jeho mladší sestru Janicu, která už měla ve sbírce velký glóbus, se o výjimečný výsledek postaral i Chorvat Ivica Kostelič.
V roce 2001 se ve slalomu v Aspenu postavil na start prvního kola až jako čtyřiašedesátý. Po prvním kole se dělil o sedmou pozici, po druhém už s náskokem dvanácti setin před Italem Giorgiem Roccou slavil vítězství.
„Připadám si jako ve snu, jako by se závod měl jet až zítra,“ žasl Chorvat a později přidával jeden triumf za druhým včetně celkového triumfu ve Světovém poháru.
Ke stříbru na světovém šampionátu ve Svatém Mořici v roce 2003 ze startovní pozice 25 ve slalomu zase prosvištěl Švýcar Silvan Zurbriggen, příbuzný legendárního Pirmina Zurbriggena.
Ještě blíž k vítězství měl v lednu 2003 Japonec Akira Sasaki. Do pohárového slalomu ve Wengenu vyrazil s číslem 65 a od nejrychlejšího Roccy ho po dvou kolech dělily pouhé čtyři setiny.
Švýcarovi Marcu Berthodovi už jeho životní výkon o čtyři roky později k vítězství stačil. Ve slalomu v Adelbodenu nejdřív udivil tím, že se s šedesátkou na hrudi jako sedmadvacátý v pořadí protáhl do druhého kola. Načež šokoval tím, že se vyhoupl na první příčku.
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Po nejrychlejší jízdě druhé části se Berthod usadil v čele a sledoval, jak jeden soupeř za druhým končí až za ním. Ani obhájce velkého glóbu Benjamin Raich ho nesesadil a v součtu obou jízd za ním zaostal o šestadvacet setin.
„Vůbec mě nenapadlo, že bych mohl vyhrát, protože mezi mnou a favority byl tak velký odstup,“ vykládal Berthod, který tím nakopl svou kariéru, v níž slavil i kombinační bronz z mistrovství světa.
Jak si v dalších letech povede čerstvá senzace Wissting?