Suverén Odermatt dál kraluje sjezdu, vyhrál i ve Wengenu. Zabystřan nebodoval

Kvůli větru se nejdelší sjezd SP jel z nižšího startu na zkrácené trati. Měřil tři a půl kilometru, obvykle bývá o kilometr delší.
Zabystřan ve Wengenu zaostával už v trénincích. Ve sjezdu na páteční 14. místo v super-G nenavázal. V horní části tratě útočil na bodované pozice, ale pak před hranou na skok vjel vnitřní lyží do rýhy na trati a položil se na bok, přičemž spadl na levé rameno.
Zabystřanovo manko v závěru narostlo až na 4,66 sekundy. V cíli se s bolestivou grimasou držel za horní část levé paže. „Podle informací z Wengenu by se ale snad nemělo jednat o nic vážnějšího, což je nejdůležitější informace. Případné zranění, byť i menšího rázu, by bylo před blížícími se olympijskými hrami velkou komplikací,“ napsal svaz.
Vonnová dál potvrzuje formu. Ledecká byla ve sjezdu v Tarvisiu šestnáctá
Zabystřan byl nakonec předposlední ze závodníků, kteří se dostali do cíle a nebyli dodatečně diskvalifikovaní. Pro umístění v bodované třicítce by potřeboval být o více než dvě sekundy rychlejší.
Čtvrtý sjezd za sebou vyhrál ve Wengenu domácí Odermatt. V pěti měřených sektorech měl třikrát nejrychlejší čas a dvakrát druhý nejlepší výkon. Zvítězil s náskokem 79 setin před Rakušanem Vincentem Kriechmayerem.
Král současného lyžování Odermatt tak navázal na dva triumfy v roce 2024 a loňský úspěch. Jeho nejhorším výsledkem ve sjezdu ve Wengenu je čtvrté místo z roku 2022, ještě dvakrát zde byl druhý.
Za Kriechmayerem, který byl v této sezoně SP poprvé ve sjezdu na stupních vítězů, se na třetí místo protlačil Ital Giovanni Franzoni. Vítěz pátečního super-G a nejrychlejší muž obou tréninků na Odermatta ztratil rovných devět desetin.
Program závodů ve Wengenu uzavře nedělní slalom.
SP ve sjezdovém lyžování
Wengen (Švýcarsko):
Muži - sjezd: 1. Odermatt (Švýc.) 1:33,14, 2. Kriechmayr (Rak.) -0,79, 3. Franzoni (It.) -0,90, 4. Von Allmen -0,93, 5. Monney (oba Švýc.) -0,95, 6. Paris (It.) -0,96, ...53. Zabystřan (ČR) -4,66.
Průběžné pořadí sjezdu (po 4 z 9 závodů): 1. Odermatt 380, 2. Von Allmen 280, 3. Paris 180, 4. Kriechmayr 152, 5. Schieder 140, 6. Franzoni 116, ....45. Zabystřan 5.
Průběžné pořadí SP (po 21 z 38 závodů): 1. Odermatt 1105, 2. Pinheiro Braathen (Braz.) 538, 3. McGrath (Nor.) 478, 4. Schwarz (Rak.) 466, 5. Kristoffersen (Nor.) 456, 6. Meillard (Švýc.) 453, ...28. Zabystřan 156.