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Zabystřan ladil sjezd, Dubovská dala do kupy záda. Startuje lyžařská sezona

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  16:00
Jan Zabystřan během závodu mužů v super-G. (11. února 2026)

Jan Zabystřan během závodu mužů v super-G. (11. února 2026) | foto: Rebecca BlackwellAP

Jan Zabystřan na trati sjezdu v Courchevelu
Jan Zabystřan během závodu mužů v super-G. (11. února 2026)
Jan Zabystřan během závodu mužů v super-G. (11. února 2026)
Jan Zabystřan je překvapivým vítězem super-G ve Val Gardeně, slaví šampaňským.
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Ačkoliv sezona Světového poháru alpských lyžařů se rozjíždí už tento víkend, české barvy se objeví v seriálu až za tři týdny ve finském Levi, kde čeká start Martinu Dubovskou. Ta by si přála načít zimu tak, jak tu minulou dokončila – tedy nejrychlejší jízdou při svém posledním slalomu závodního kalendáře. Ještě větší výzva leží před Janem Zabystřanem: navázat na vítězné super-G z Val Gardeny.

Přestože se může titulovat jako vítěz závodu Světového poháru, zůstává osmadvacetiletý Zabystřan ve svých ambicích skromný.

„Být stabilně mezi kluky ve třicítce. Samozřejmě rád bych navázal na úspěchy z minulé sezony, ale byl bych spokojený už jen kdyby se povedlo zajet top dvacítku nebo top desítku. A kdyby se mi podařilo dostat do první desítky celkového hodnocení disciplíny, tak by to bylo úplně skvělé,“ přeje si.

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Zatímco v hodnocení super-G obsadil minulou sezonu konečné 12. místo, ve sjezdu figuroval v celkovém pořadí až v šesté desítce. Také proto se na sjezd během přípravy zaměřil především. „Abych ho zajížděl čistě. Oproti super-G je sjezd víc o hledání ideální stopy a správném tlaku do oblouku,“ popisuje.

„A taky jsme hledali ideální lyže. V minulé sezoně mi přišlo, že na tom ‚zimním‘ sněhu v Evropě jim něco chybělo. Na to, co to bylo, jsme myslím přišli. Trošku jsme změnili skladbu struktur a skluznice. Jsou to všechno malé věci, ale dohromady udělají pár setin, které nakonec můžou rozhodovat.“

Přípravu strávil Zabystřan už třetí rok s německým týmem v Chile, stejně jako čtyřiadvacetiletá Barbora Nováková – se 14. místem ze super-G nejlepší česká lyžařka olympijských her.

Ta bude i tuto sezonu kombinovat starty ve Světovém a Evropském poháru. „V rychlostních disciplínách je potřeba mít ty sjezdovky najeté, proto je pro mě Evropský pohár stále důležitý,“ vysvětluje. Z toho důvodu se ve Světovém poháru objeví poprvé až těsně před Vánoci ve Svatém Mořici.

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Tou dobou už bude víc jak měsíc v závodním rytmu Dubovská. Té se během léta podařilo vyřešit problémy se zády, kvůli kterým přišla o část předchozí sezony. „Musím to zaklepat,“ ťuká si na hlavu. „Budu se muset o záda stále starat, ale v porovnání s tím, jak jsem se cítila před rokem, je to mnohem lepší.“

Spokojená Martina Dubovská v cíli slalomu v Aare.

Čtyřiatřicetiletá slalomářka si nemohla přát lepší nabuzení do letní přípravy než svůj poslední závod Světového poháru ve švédském Aare, kde předvedla nejrychlejší jízdu druhého kola z celého startovního pole. „Určitě to je velká motivace. Jednou za čas se na video té jízdy kouknu a doufám, že se mi podaří začít ve stejném duchu.“

Pro alpské lyžaře bude vrcholem sezony únorové mistrovství světa ve švýcarské Crans Montaně.

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„Mám i oblíbenější místa na sjezd,“ prohodí při té vyhlídce Zabystřan. „Je to tam takové táhlé, hodně oblouků, moc mi to nesedí. Proto jsme se hned na jaře snažili trénovat dlouhé zatáčky, abych si je najezdil. Naopak tamní super-G mi vyhovuje. Je takové houpavé, hodně podobné Val Gardeně. Plánují udělat hodně skoků, což mám rád.“

Taková slova jistě potěší sportovního ředitele alpských lyžařů Jana Fiedlera, který upozorňuje: „Pro nás je jakákoliv medaile z mistrovství světa extrémně důležitá. A pak ideálně co nejvíc umístění v top desítce a top patnáctce. Protože ta jsou momentálně klíčová pro hodnocení a přerozdělování peněz ve sportu.“

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