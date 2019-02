První vítězství v SP. Slalom ve Wengenu ovládl mladý Francouz Noël

Noël ve Wengenu vedl už po prvním kole, a i když ve finálové jízdě z původního náskoku 42 setin ztratil, uhájil vedení první příčku o osm setin před Rakušanem Manuelem Fellerem. Z pátého místa na třetí se díky jasně nejrychlejšímu druhému kolu posunul lídr SP Marcel Hirscher z Rakouska, jenž na vítěze ztratil jednu desetinu sekundy.

„Nemůžu tomu uvěřit, byl to skvělý den! Stát nahoře jako vedoucí muž po prvním kole pro mě nebylo lehké. Bylo to poprvé a byl jsem nervózní. Ale něco takého si musíte užít a přesně to jsem udělal,“ uvedl Noël, jenž loni překvapil čtvrtým místem na olympijských hrách v Pchjongčchangu.

Devětadvacetiletý Hirscher mírně zvýšil celkové vedení v SP před Norem Henrikem Kristoffersenem, jenž byl dnes čtvrtý. „Ta druhá jízda byla v pohodě, ale co z toho, když jsem byl v prvním kole tak vzadu. Prostě jsem jel špatně,“ zlobil se Hirscher, jenž měl po prvním kole na Noëla ztrátu 91 setin. „Neměl bych si stěžovat, třetí místo je lepší než nic, ale rozhodně to není to, co jsem si pro dnešek předsevzal,“ dodal vítěz SP z předchozích sedmi sezon.

Pro jediného českého reprezentanta na startu Ondřeje Berndta skončil závod 37. místem v prvním kole.

Příští týden se kolotoč Světového poháru přesune do dalšího tradičního dějiště Kitzbühelu.