Noël po prvním kole vede slalom, pro Čechy šampionát skončil

Sedmadvacetiletý Noël ve slalomu vyhrál už čtrnáct závodů Světového poháru a třikrát byl druhý v celkovém pořadí Světového poháru, ale medaili z mistrovství světa ještě nemá. Nejvýše to dotáhl před dvěma lety na čtvrté místo. Tentokrát se startovním číslem 1 využil čistou trať a vybudoval si před finálovým kolem nejvýhodnější pozici.

Největší šanci na medaili má pět lyžařů, kteří ztratili méně než sekundu. Trojici průběžně nejrychlejších závodníků v této skupině doplňují Nor Timon Haugan a Němec Linus Strasser.

Do slalomu se přímo nedostal žádný český reprezentant. Dvacetiletý Müller sice stejně jako Aldo Tomášek nedokončil sobotní kvalifikaci, ale byl zařazen do závodu na základě kvóty pro země, které by jinak neměly žádného zástupce.

S vysokým startovním číslem 71 chtěl zaútočit na první šedesátku, která dostane šanci jet i druhé kolo. Po druhém mezičase pro něj ale závod skončil. Tím se uzavřela česká stopa na tomto šampionátu, který ozdobila bronzem ve sjezdu Ester Ledecká.

Druhé kolo mužského slalomu, posledního závodu tohoto MS, začne ve 13:15.