Ani monstrózní bublina nestačí. Když šampionát neničí covid, ale počasí

Ženským superobřím slalomem měl v úterý – o den později – v italské Cortině d’Ampezzo začít světový šampionát alpských lyžařů.

Ale nezačal. Ester Ledecká na svůj první start na mistrovství dál čeká.

„Holt je to venkovní sport. Počasí člověk neporučí,“ říká Klára Křížová, expertka České televize a bývalá lyžařka.

Pondělní kombinaci zrušil příval sněhu. Na sjezdovku napadalo až 80 centimetrů nového mokrého sněhu, který ani 350 dobrovolníků pracujících celý den nedokázalo odklidit.

V úterý zase start nebyl možný kvůli mlze, která se na sjezdovku snesla.

Původně měly lyžařky do prvního závodu odstartovat z 2190 metrů nad mořem v jednu hodinu po poledni. Jenže to nešlo. A stejná byla situace při dalších třech odkladech.

„Musíme snížit start na hranu skoku do sekce Duca d’Aosta u druhého mezičasu. Nový a poslední možný start závodu je v plánu ve 14.30,“ líčili rozhodčí.

Snažili se situaci zachránit, jak jen se dalo. Ale bylo hůř a hůř.

Mlha jako kdyby si sedala níž a níž. Pár minut před půl třetí bylo jasné, že se ani tentokrát nepojede.

To už z prostoru cíle odešla i maminka Ester Ledecké Zuzana. Její dcera, která chtěla útočit na svou první medaili ze světového šampionátu lyžařů, si vedle závodní sjezdovky dala jednu volnou jízdu, než vyjela lanovkou do půlky trati, kde čekala na definitivní rozhodnutí.

Záhy rozhodčí oznámili: Odloženo!

„Ester byla zklamaná. Na závod jsme byli dobře připraveni,“ povídal její lyžařský trenér Tomáš Bank.

Jaká škoda, že se nejelo!

Italové se totiž jinak na tuhle monstrózní akci připravili precizně. Do bubliny se člověk dostane pouze se třemi negativními testy. A každé tři dny musí na zkoušku znovu.

Závodníci, trenéři, servismani, novináři, i všichni ostatní musí denně zodpovědět několik otázek – jestli nemáte příznaky nemoci, jestli jste se v poslední době nepotkal s člověkem pozitivně testovaným. Jestli jste nebyl v karanténě.

Když už se dostanete k akreditačnímu centru, změří vám teplotu jednou, pak i podruhé, než vás pošlou do dezinfekční sprchy. Uvnitř pak musí každý novinář nosit speciální kartičku, která začne bzučet, pokud se k někomu přiblížíte na méně než metr.

„Nic jsme nepodcenili. Chtěli jsme, aby byl šampionát úspěšný, aby byla bublina neprodyšná, a udělali jsme pro to všechno,“ říká ředitel šampionátu Alberto Ghezze.

O tom není sporu. Počasí si ale dělá, co chce, snaze organizátorů navzdory.

V Itálii momentálně mění už tak dost napěchovaný závodní program a také plány Ester Ledecké.

Ta původně zvažovala, že by už příští pondělí odjela trénovat na snowboard, na kterém od prosince nestála. Chce se co nejlépe připravit právě na snowboardové mistrovství světa, které hostí na začátku března její oblíbená slovinská Rogla.

Jenže teď stále čeká na svou premiéru v Cortině. Nový termín pro super-G zní: čtvrtek dopoledne.

„Pořád sice bylo ve hře, že Ester tady pojede i obří slalom, ale spíš to vypadá, že ne. Ona chce trénovat na snowboardu,“ říká trenér Bank.

Tak či tak bude mít více než týden na své tradiční přeškolení se na snowboard.

A sama už v minulosti dokázala, že tenhle přechod zvládá i rychleji.