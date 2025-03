Brignoneová má i glóbus za obří slalom, finálový závod ovládla Gutová-Behramiová

Po výpadku jediné konkurentky Brignoneové stačilo dokončit závod na 13. místě. Italka před finále sezony ovládla každý obří slalom, který dokončila.

K pěti pohárovým triumfům přidala v Saalbachu i titul světové šampionky. Celkovým triumfem v obřím slalomu zopakovala úspěch z roku 2020. V Sun Valley si vynahradila zklamání ze superobřího slalomu, ve kterém naopak průběžné vedení před závěrečným závodem neudržela a musela se sklonit před Gutovou-Behramiovou.

Švýcarka vyhrála v Sun Valley i druhý závod, připsala si 48. vítězství sezony a jubilejní 100. stupně vítězů v kariéře. Po vedení z úvodního kola se Gutová-Behramiová udržela na prvním místě o 14 setin sekundy před dotahující Brignoneovou, jež v druhém kole zajela nejrychlejší čas. Třetí skončila olympijská vítězka Sara Hectorová ze Švédska.

„Chtěla jsem vyhrát, ale neriskovala jsem na maximum. Chtěla jsem do toho jít na plný plyn, ale nešlo to. Ale to je v pořádku, Lara předvedla dvě skvělé jízdy,“ řekla Brignoneová, jež začala největších úspěchů dosahovat těsně před třicítkou. „Je za tím spousta práce, spousta práce na těle, hlavě a lyžích. Dřív mě často blokovala má vlastní hlava, později už do sebe všechno zapadlo,“ dodala.

Robinsonová výpadek oplakala. „Jsem strašně zklamaná. Chtěla jsem se dnes ukázat v nejlepším světle. Od startu jsem ale měla problémy, neměla jsem dobrý pocit. Možná jsem příliš riskovala,“ litovala novozélandská závodnice.

Posledním ženským závodem v sezoně bude čtvrteční slalom, ve kterém jsou ve hře o malý glóbus vedoucí Zrinka Ljutičová z Chorvatska, Camile Rastová ze Švýcarska, Katharina Liensbergerová z Rakouska a teoreticky i další Švýcarka Wendy Holdenerová.