Záhřebský soud nařídil Pavlekovi a dalším čtyřem z celkově šesti podezřelých zaměstnanců HSS měsíční vazbu. U bývalého šéfa svazu bylo riziko útěku, ovlivňování svědků a opakovaní trestného činu.
Jak uvádějí média, podle protikorupční agentury USKOK skončila třetina peněz na Pavlekových zahraničních účtech.
Bývalý sjezdař, jenž v 90. letech startoval na třech olympijských hrách a třech světových šampionátech, odstoupil z funkce v polovině března.
Údajně prováděl fingované transakce se společnostmi z Rakouska, Lichtenštejnska, Švýcarska, Monaka, Maďarska a Slovenska. V podvodech měl sehrát klíčovou roli nyní již zesnulý rakouský podnikatel.