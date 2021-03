Fotbal? Studia? Ne, lyže. A Pinturault se na nich stal francouzským hrdinou

Vždycky platil za jednoho z nejlepších lyžařů své generace. Má medaile z olympijských her i mistrovství světa, ve Světovém poháru mu ale k celkovému triumfu vždy něco scházelo.

Lyžařský seriál měl svého jasného vládce. Ale ani po předloňském odchodu fenomenálního Hirschera Pinturault nedokázal udělat ten poslední krok.

V loňské sezoně byl druhý, tentokrát poražený Norem Alexandrem Aamodtem Kildem.

„I proto teď prožívám velkou euforii,“ líčil v Lenzerheide po finále Světového poháru. „Tolik let jsem tvrdě dřel, konečně se to vyplatilo. Získat velký glóbus, to je něco, co byl vždycky můj sen.“

V letošním roce si ho splnil.

Zpočátku nevynikal

Pinturault se narodil ve francouzském městečku Moutiers, obklopeném alpskými vrcholky a lyžařskými středisky.

Sám o sobě říká, že mu v žilách koluje i norská krev. Tu norskou má po matce Heze, francouzskou po otci Claudovi.

„Můj otec je na sebe náročný. Vždycky tvrdí, že abyste získali respekt, musíte vyhrávat. I matka je soutěživá. Asi jsem musel zdědit jejich geny,“ usmívá se.

Rodina Pinturaultových vede v Courchevelu hotel. A právě v jeho blízkosti se už ve dvou letech malý Alexis učil první lyžařské oblouky.

V mládí dělal všechny možné sporty: hrál tenis, hokej, dělal šerm. Nejvíce ho ale vedle lyžování bavil fotbal. „Mezi fotbalem a lyžováním jsem pendloval až do patnácti let,“ říká.

S přibývajícími tréninky se ale musel rozhodnout, kterému sportu dá přednost.

A ukázal na lyžování.

Nastoupil do speciální sportovní školy v Albertville, která je zároveň tréninkovým centrem mladých lyžařů. Výuka zde probíhá od dubna do listopadu, a tak mají závodníci během zimy více času.

Že by ale mezi svými vrstevníky zpočátku vynikal? Zatím ne. „Přijali jsme deset dětí v jeho věku,“ líčil pro Eurosport Jean-Pierre Mollié, tehdejší ředitel centra. „Na lyžích byl dobrý. Ale nebyl nejlepší. Ve svém ročníku byl až tak třetí čtvrtý.“

Postupem času se ale zlepšoval.

„Když byl mladší, byl ve srovnání s ostatními malý a křehký. Pak ale vyrostl, získal na objemu,“ vysvětloval Mollié. „Navíc byl velice pracovitý a dbal na fyzickou přípravu. Pomohl mu i fotbal, který mu umožnil dělat i jinou činnost než jen lyžování.“

Z nadějného mladíka se tak pomalu stávala budoucí hvězda.

Inženýr?

„Jestli od začátku směřoval za tím, že bude nejlepší ze všech? Nejspíš ano, ale neříkal to nahlas,“ vyprávěl Anthony Milesi, jeho kamarád z lyžařského oddílu. „Když jsme se jednou bavili o tom, co bychom chtěli dělat, kdybychom nelyžovali, říkal, že by chtěl být inženýr. A nejspíš, kdyby se neprosadil v juniorské kategorii, by se jím i stal.“

Další studia ale odložily lyžařské úspěchy.

Na juniorském světovém šampionátu v Garmisch-Partenkirchenu získal v roce 2009 v obřím slalomu zlatou medaili. Stejný kousek poté zopakoval o dva roky později v Crans Montaně.

Tou dobou už měl za sebou i řadu startů mezi dospělými. K prvním závodům seriálu FIS nastoupil v roce 2006 a v roce 2009 absolvoval premiéru ve Světovém poháru.

Jaká byla? První kolo obřího slalomu ve švédském Aare nedokončil. A podobně si vedl i v dalších závodech. Při prvních osmi startech v elitním lyžařském seriálu se do cíle podíval jen dvakrát.

S přibývajícími zkušenostmi se začal prosazovat. Poprvé se na stupních mezi dospělými umístil v roce 2011, kdy byl druhý v obřím slalomu v Kranjské Goře. O rok později si v Moskvě připsal první vítězství.

Zapovězený triumf

Od této doby se Pinturault řadí mezi světovou špičku.

Jeho statistiky jsou úchvatné: ve Světovém poháru 71 pódiových umístění, z toho 34 výher. Na světových šampionátech šest medailí, z toho dvě zlaté. Tři cenné kovy má i z olympijských her.

Přesto jeden zápis v jeho sbírce úspěchů dlouho chyběl: zisk velkého křišťálového glóbu.

Měl smůlu, že jezdil v době fenomenálního Hirschera. Celkové vítězství bylo všem zkrátka zapovězeno. Rakušan totiž kraloval lyžařskému seriálu osmkrát v řadě.

„Měl jsem tu rivalitu mezi ním a mnou rád,“ vyprávěl Pinturault. „Byl velice silný, přinášel do našeho sportu nevídané věci. A bylo to dobré i pro mě, protože pokud jsem chtěl uspět, musel jsem posouvat své limity.“

V roce 2019 však Hirscher ukončil kariéru. Šance pro Francouze doplnit sbírku o velký glóbus? Zatím ne.

V loňské sezoně k němu měl sice blíže než kdy předtím, ale v závěru sezony byl druhý za Kildem. Na řadu ještě měly přijít jeho nejsilnější disciplíny – obří slalom a slalom –, v nichž měl norského sjezdaře předehnat.

Jeho plány však zhatil koronavirus.

Mezinárodní lyžařská federace kvůli sílící pandemii zrušila finále Světového poháru v Aare a stejně se rozhodla i v případě zastávky v Kranjské Goře. Celkovým vítězem se tak stal Kilde, Pinturault byl o 54 bodů druhý.

„Bylo to velké zklamání,“ vzpomínal na zrušené závody. „Na druhou stranu to ale bylo něco, co jsme tak trochu očekávali a počítali s tím.“

Muž bez limitů

Letos mu už triumf neunikl.

V uplynulé sezoně se celkem devětkrát umístil ve Světovém poháru na stupních vítězů, z toho pětkrát zvítězil – čtyřikrát v obřím slalomu a jednou v paralelním slalomu.

V závěru ročníku ho sice naháněl Švýcar Marco Odermatt, i kvůli zrušenému finálovému sjezdu a super-G už však na něj nestačil. Pinturault tak mohl slavit velký glóbus.

„Pro každého lyžaře je velký glóbus jako Svatý grál,“ líčil Julien Lizeroux, někdejší francouzský lyžař a mistr světa. „Znamená to, že jste ten nejvyrovnanější závodník celé sezony. A to Pinturault byl.“

„Jaká je jeho silná stránka? Vůle vítězit,“ dodává Lizeroux. „Pinturault nezná limity. Je na tom skvěle technicky, fyzicky, vyzrál psychicky. Opravdu žádné limity nevidím…“

Pinturault vyhrál Světový pohár jako první Francouz od roku 1997, kdy triumfoval Luc Alphand. Před ním ještě velký glóbus vybojoval v letech 1967 a 1968 legendární Jean-Claude Killy.

„A já myslím, že už ho ke Killymu můžeme přirovnávat,“ říká Perrine Pelenová, bývalá francouzská slalomářka, mistryně světa a držitelka tří olympijských medailí.

Ke Killymu mu ve sbírce přeci jen ještě něco schází. Olympijské zlato.

A právě to teď bude jeho cíl.