Ruský bohatýr Bolšunov. Král běžek, který neumí prohrávat

Málokterý ruský sportovec vyvolal v poslední době takové znechucení jako on. A světě div se, nebylo to kvůli dopingu.



Bolšunov se o minulém víkendu v Lahti zařadil ke sportovcům, kteří neumí prohrávat. Kteří to nedokážou skousnout. V cílové rovince štafety nejprve vztekle hůlkou udeřil finského finišmana Joniho Mäkiho, který ho zavřel za sebou.

A když pak projel cílem, ještě do Fina schválně najel a srazil ho k zemi.

„Nerozumím jeho frustraci. Možná má pocit, že mu forma před blížícím se mistrovstvím světa trochu odchází, tak ho to štve,“ kroutí hlavou Fulvio Valbusa, vítěz olympijské štafety z Turína.

Ruský běžec na lyžích Alexandr Bolšunov v cílové rovince štafety v Lahti vztekle udeřil finského finišmana Joniho Mäkiho

Tak či tak, ruská štafeta byla ze závodu diskvalifikována, Bolšunovovi ale žádný další trest nehrozí. Možná i kvůli omluvě, kterou za něj pravděpodobně někdo napsal.

„Nepřátelství není součástí ruského týmového ducha, naopak ve všech ohledech důsledně ctíme fair play. Proto se Alexandr Bolšunov omluvil Jonimu Mäkimu a ruský běžecký svaz poslal finskému úřední dopis,“ řekla šéfka ruského svazu Jelena Vjalbeová.

Nakolik jsou ta slova míněná vážně, ví jen sám hříšník.

Muž, který je při tak časté neúčasti Norů na nejprestižnějších závodech jasnou jedničkou běžeckého lyžování.

Suverén, který vyhrál dvakrát po sobě Tour de Ski, loni i Světový pohár, který s obřím náskokem vede i letos.

Škola, nebo sport?

Pochází z vesničky Podyvotě blízko města Brjansk jihozápadně od Moskvy u ruských hranic s Běloruskem a Ukrajinou.

Že z něj bude sportovec, bylo jasné odmala. Až neuvěřitelně totiž snášel fyzickou zátěž.

„Od dětství jsem pomáhal s domácími pracemi. Sekal dřevo, pomáhal jsem v lese tahat stromy. Někdy jsem musel trénovat až v osm nebo devět večer, protože jsem předtím neměl čas. Dalo by se říct, že jsem při tréninku odpočíval,“ vzpomínal.

To ještě při sportu pilně studoval.

Jenže netrvalo dlouho a malý Alex se musel rozhodnout.

„Když mi bylo čtrnáct, musel jsem si vybrat mezi dobrými výsledky ve škole, nebo dráhou profesionálního lyžaře. Asi tušíte, jak jsem se rozhodl,“ smál se.

Přestěhoval se do města ropy – Ťumeni, kde na ultramoderním stadionu s názvem Perla Sibiře zdokonaloval vše, co potřeboval.

Tak moc se toužil dostat na olympijské hry v Soči! Tehdy mu ale bylo pouhých sedmnáct, brzy pochopil, že na to je příliš brzy.

A tak si počkal a o čtyři roky později zazářil v Koreji.

Jistě, hry v Pchjongčchangu budou navždy spjaty především s jeho úhlavním rivalem – Johannesem Klaebem. Nejmladším olympijským vítězem v běhu na lyžích, který tam získal tři zlata.

„Ale i mně se tam závody povedly. Tři stříbra a jeden bronz z první olympiády? To není špatná vizitka,“ říká.

Kontroverzní kouč

Dřív mu ani Rusové tolik nevěřili.

Nebyli si jistí, jestli může nahradit Sergeje Usťugova a Alexandra Legkova, mistry světa a vítěze Tour de Ski.

On ukázal, že může. Že bude lepší než oni.

„Zatímco my jsme vyrobeni z oceli, on je vyroben ještě z něčeho jiného,“ uznale říká i norský trenér Eirik Muir Nossum.

Jaký vlastně Bolšunov je?

Většinou vážný, na první pohled až pohrdavý. On sám říká, že je spíše koncentrovaný. Nemá rád média, zato miluje čaj a jakoukoliv kaši.

„A taky jsem unavený z toho, jak se mě pořád všichni ptají na to, co si myslím o Johannesovi Klaebovi. Co bych si o něm myslel? Je to můj soupeř,“ říká podrážděně.

Rozkvete vlastně jen v přítomnosti své přítelkyně Anny – rovněž běžkyně na lyžích. To hned vypadá šťastně, uvolněně, je upovídaný.

Potkali se už v roce 2015, když Alexandr začal projevoval zájem. „Ale Anna byla příliš pomalá ve vybírání,“ směje se.

I tak si ho vybrala, teď spolu trénují v jedné skupině pod Jurijem Bodoravkem – jedním z nejtvrdších ruských trenérů s pošramocenou pověstí.

Právě proto ho neustále napadají především skandinávská média. Bodoravko je totiž jeden z mnoha ruských trenérů, kterým byla kvůli dopingu na dva roky zakázána činnost. Za doping byli chyceni jeho dřívější svěřenci Jevgenij Dementěv, Julija Čepalovová nebo Alyna Sidkovová.

K lyžování se ale vrátil a od roku 2016 se stará o Bolšunova, jeho přítelkyni, Denise Spicova nebo Natalji Něprjajevovou.

Alexander Bolšunov se raduje z vítězství v závodu Tour de Ski s hromadným startem ve Val di Fiemme.

On tak z Bolšunova v Jižní Koreji udělal boháče. Rus za čtyři olympijské medaile dostal byt v Ťumeni, BMW a stovky tisíc dolarů v hotovosti. Hlava se mu z toho ale nezatočila.

V další sezoně začal porážet nepřemožitelného Klaeba a v té minulé už ovládl i celkové hodnocení Světového poháru.

„Je dost možné, že se to bude opakovat. Čelíme nové realitě ve světě běžeckého lyžování. Rusové mají muže, který dokáže vyhrát všechno od sprintu po 50 kilometrů,“ uznávali i norští trenéři.

Ne všichni totiž za skvělou výkonností Bolšunova vidí hned doping. Mistr světa, olympijský vítěz i vítěz Světového poháru Martin Johnsrud Sundby nahlédl do tréninkového deníku Rusů a musel smeknout.

„Viděl jsem, jak moc dřou, to jsou obrovské porce tréninku. Současně se Rusové zaměřili na podobné věci jako my, trénují dost podobně. Není potřeba mlátit se pěstí do hrudi a říkat, že všechno děláme nejlíp. Někdy nás někdo překoná, nebo trénuje tvrději než my. Já s tím dokážu žít,“ má jasno Sundby.

Taky nemůže jinak.

Bolšunov momentálně běhu na lyžích vládne.