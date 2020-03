Glóbus jsem ještě nedostal, tak mi jej vyrobil otec, ukazuje Bolšunov

Celkové vítězství v nejprestižnějším běžkařském seriálu navíc dobyl jako první Rus v historii. „Přesto ještě nejsem králem,“ tvrdí 23letý Bolšunov.



Ano, jeho pobyt na výslunní netrvá tak dlouho, aby si nárokoval titul svrchovaného vládce bílé stopy. Ale způsob, jakým mezi elitu vystřelil, napovídá, že by mu už brzy mohl patřit.

Během tří let se totiž ze stého místa odrazil až k velkému glóbu.

Alexandr Bolšunov při SP v Novém Městě na Moravě

Sezonu 2016/2017 zakončil Bolšunov opravdu až na stém místě celkového pořadí. Rozkoukával se, sbíral zkušenosti a probouzel svůj potenciál. V následujícím ročníku se katapultoval na pátou příčku, následoval posun na druhou pozici a nyní vystoupal až na úplný vrchol.



Podmanil si devět závodů, včetně celé Tour de Ski, obhájil vítězství v norském teritoriu na Holmenkollenu, podruhé v řadě získal malý glóbus za distanční závody a přidal i dvě třetí místa ve sprintu.

„Abych byl upřímný, dříve jsem neměl takovou motivaci a touhu vyhrávat. Ale teď jsem se od prvního závodu připravoval, abych ukázal dobrý výsledek. A jsem rád, že to fungovalo,“ ohlédl se za sezonou v rozhovoru pro Match TV.

Za sezonou, která však nebyla kompletní. Poslední dvě zastávky v Kanadě, včetně finále SP v Canmore, totiž byly kvůli pandemii koronaviru zrušeny. A tak Bolšunov svůj velký křišťálový glóbus stále fyzicky neobdržel.

„Otec mi alespoň vyrobil jeden doma,“ sdělil Rus serveru sport-express.ru. „Probudil jsem se a slyšel jsem, jak dělá něco na stroji. Když jsem k němu přišel, uviděl jsem pohár a společně jsme ho dokončili. Otec říkal, že kdyby věděl, že mi pohár nebude předán, připravil by ho už na můj příjezd.“

Na tréninku jsem odpočíval



K běžeckému lyžování jej přivedl právě otec, s jehož pomocí si i v létě vytváří sněhové podmínky k tréninku. „Máme takový trik: trať je třeba posypat solí. Pak je sníh vydrží déle,“ prozrazuje Bolšunov. „Loni bylo 20 stupňů a svítilo slunce, přesto jsme přes oběd položili sníh a já až do večera jezdil.“

K tomu, aby snášel velkou fyzickou zátěž, byl veden odmala. „Od dětství jsem pomáhal s domácími pracemi. Sekal dřevo, pomáhal jsem v lese tahat stromy. Někdy jsem musel trénovat až v osm nebo devět večer, protože jsem předtím neměl čas. Dalo by se říct, že jsem při tréninku odpočíval,“ vypráví.

A vzpomíná také na své začátky. „Sportu jsem okamžitě propadl,“ uvedl pro web FIS. „Když mi bylo čtrnáct, musel jsem si vybrat mezi dobrými výsledky ve škole nebo dráhou profesionálního běžkaře.“



Letošní sezona potvrdila, že své volby nemusí litovat.

Jeho hnacím motorem byly olympijské hry v Soči, moc toužil startovat pod pěti kruhy v domácím prostředí. „V té době mi bylo sedmnáct, myslel jsem, že se mi to může povést, ale nakonec to nebylo reálné,“ přiznává nyní s odstupem.

Velké zlato stále chybí

Ovšem o čtyři roky později v Koreji už byl Bolšunov součástí ruského týmu a vedl si náramně. Získal čtyři medaile. Tři stříbrné: ze závodu s hromadným startem na 50 km, ze sprintu dvojic a ze štafety na 4x10 km, ve sprintu jednotlivců pak přidal bronz.

Od těchto závodů se pak odrazil k parádním výkonům, které přetavil v letošní velký křišťálový glóbus. „Ještě jsem ale mnoha cílů nedosáhl, další příprava tedy bude směřovat k těm trofejím, které ještě nejsou v mé sbírce,“ vyhlašuje.

Dosud mu schází zlato z mistrovství světa nebo olympijských her, na těchto akcích byl už sedmkrát druhý. „Samozřejmě toužím vyhrávat zlaté medaile, ale k tomu je třeba tvrdě trénovat,“ uvědomuje si.

K přípravě má však poněkud neortodoxní přístup: „Momentálně si dělám věci po svém a spoléhám převážně na sebe. Trenér je spíš asistent.“

Dalším cílem ambiciózního Rusa je také pokořit ve sprintu velkého rivala Johannese Hosflota Klaeba z Norska. „Bez něj by to pro mě bylo jednodušší,“ přiznává Bolšunov. „Mám rád, když je to těžké, ale zatím ho ve sprintu prakticky nikdo nemůže porazit.“

Celkový triumf ve Světovém poháru tedy pro Bolšunova nebyl vrcholem, spíš jen první metou při útoku na další, blyštivější trofeje. Pokud se bude lepšit stejným tempem jako dosud, ukořistí jich spoustu.